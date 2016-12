Oază de verdeaţă la Gârliciu

Tinerii din Gârliciu, şi nu numai, au, de câteva zile, un loc unde să-şi petreacă timpul liber, fie iarnă, fie vară. Asta deoarece Primăria a finalizat lucrările de amenajare a unui parc, care a fost construit pe o suprafaţă de 10.000 mp. „Parcul este dotat, printre altele, cu arbori ornamentali și spații de joacă. De asemenea, există spaţii de odihnă atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari, stâlpi cu lămpi fotovoltaice, bănci şi coşuri de gunoi pentru a se păstra curăţenia. De jur împrejurul acestui parc am plantat sălcii pletoase pentru a înfrumuseţa şi mai mult locul”, a spus primarul Constantin Cimpoiaşu. Valoarea totală a investiţiei se ridică la 600.000 lei, bani asiguraţi printr-un proiect cu finanţare guvernamentală. Primarul din Gârliciu a adăugat că parcul are şi o fântână arteziană. „Am tot auzit spunându-se faptul că este o prostie să investeşti în parcuri în mediul rural. Este greşită părerea, deoarece, chiar dacă suntem o simplă comună, aspectul edilitar este foarte important pentru noi. Amenajarea acestui parc în centrul satului Gârliciu este benefică pentru întreaga populaţie din localitate. În plus, în zona noastră nu există păduri, aşa că acest parc va fi o oază de verdeaţă”, a spus Cimpoiaşu.