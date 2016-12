Obama a adus un omagiu victimelor uraganului Katrina

Preşedintele SUA a dat, duminică, asigurări că administraţia sa va lupta, alături de locuitorii din New-Orleans, până când se va termina treaba, în timpul unui discurs în oraşul devastat în urmă cu cinci ani de uraganul Katrina. New Orleans, parţial construit sub nivelul apei şi protejat de diguri, a fost cuprins de haos la sfârşitul verii anului 2005, în urma trecerii unui uragan. După ce digul s-a spart, cartiere întregi au fost inundate. În total, 1.500 de persoane şi-au pierdut viaţa. În acea perioadă, revelatoare pentru fragilitatea ţării au devenit imaginile cu uriaşul stadion al oraşului, servind ca refugiu pentru familii întregi care au pierdut totul. O fotografie a preşedintelui George W. Bush privind zona devastată de la hubloul lui din Air Force One, fără a se deplasa în zonele afectate, a devenit şi ea simbolul unei administraţii rupte de realitate. “Este o catastrofă naturală, dar şi un dezastru provocat de om; un rateu ruşinos al administraţiei care a lăsat nenumăraţi bărbaţi, femei şi copii abandonaţi şi singuri”, a declarat Barack Obama. Situaţia a devenit deosebit de dramatică în Lower Ninth Ward, cartierul cel mai sărac al oraşului, construit într-o vale şi având o populaţie formată în proporţie de 99% din afroamericani.

Obama a subliniat, de asemenea, progresele realizate pentru consolidarea securităţii regiunii. El a prezentat cei 560 de kilometri de diguri şi 78 de staţii de pompare, ca fiind “proiectul civil cel mai important din istoria ţării”, pentru a încerca să dea asigurări unei populaţii îngrijorate de perspectiva că istoria s-ar putea repeta.