Obama a anunţat concedierea şefului interimar al Fiscului

Preşedintele Barack Obama a anunţat, miercuri, concedierea şefului interimar al Fiscului american, o consecinţă a scandalului anchetelor pe criterii politice lansate de IRS (Internal Revenue Service, administraţia fiscală a SUA) împotriva grupurilor politice conservatoare. Obama a anunţat că secretarul Trezoreriei, Jack Lew, a cerut şi obţinut demisia directorului interimar al IRS, Steven Miller. ”Am trecut în revistă raportul inspectorului de la Departamentul Trezoreriei, iar acţiunile scoase în evidenţă sunt de neiertat. De neiertat, iar cetăţenii americani au dreptul să fie furioşi. Eu sunt furios. Nu voi tolera acest tip de comportament în cadrul unei administraţii, oricare ar fi aceasta, în special la IRS. RS trebuie să funcţioneze cu o integritate absolută. Cei vinovaţi vor da socoteală. Vom pune în aplicare noi măsuri de siguranţă, pentru a ne asigura că acest tip de comportament nu se va mai repeta niciodată”, a declarat Obama, promiţând să coopereze cu Congresul în anchetele pe acest subiect.

PROTESTELE PRESEI Peste 50 de grupuri de presă americane au protestat faţă de confiscarea excesivă şi fără precedent a registrelor telefonice ale agenţiei de presă AP de către administraţia americană. Scrisoarea redactată de grupurile de presă, transmisă în numele Comitetului Reporterilor pentru Libertatea Presei (Reporters Committee for Freedom of the Press) a fost semnată, între alţii, de Dow Jones, EW Scripps, Gannett, The New York Times, The Newspaper Guild, Time Inc. şi Washington Post. Administraţia Obama a justificat, marţi, interceptarea de date printr-un ”caz de forţă majoră, care punea americanii în pericol”. Secretarul Justiţiei, Eric Holder a apreciat că ”este vorba despre una dintre cele mai grave scurgeri pe care a văzut-o în întreaga sa carieră, care a determinat administraţia să confişte aceste date în 2012. Nu este o exagerare, aceasta îi punea pe americani în pericol şi încercarea de identificare a celui responsabil de un asemenea incident, cred eu, cere o acţiunea foarte ofensivă”. Potrivit Associated Press, ancheta care a justificat o asemenea confiscare se referă la un articol privind o operaţiune efectuată de CIA în Yemen, care a pus capăt, în vara lui 2012, unui complot al-Qaida care viza detonarea unei bombe într-un avion cu destinaţia SUA.