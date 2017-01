Obama a avut de trei ori mai multe interviuri decît Bush şi Clinton

Actualul preşedinte al SUA a avut, în primele opt luni ale mandatului său, de trei ori mai multe interviuri televizate decît ultimii doi predecesori ai săi luaţi împreună, în aceeaşi perioadă de timp, George W. Bush şi Bill Clinton. După intervenţia televizată de duminică, în cadrul emisiunilor de dimineaţă şi apariţia programată în show-ul Late Night with David Letterman, Barack Obama continuă să fie, în presă, mai mediatizat decît orice altă personalitate politică a istoriei moderne din SUA. ”Barack Obama transformă preşedinţia într-un mesaj comercial”, a avertizat Matt Latimer, fost specialist în discursuri al Casei Albe. ”Acest lucru nu dăunează numai Casei Albe. În cele din urmă va afecta şi imaginea preşedintelui Obama de lider proaspăt şi din afara capitalei Washington”, afirmă acesta.

Atenţia manifestată de presă i-a adus lui Barack Obama o acoperire mediatică fără precedent, mai ales în ceea ce priveşte principalele surse media americane. Astfel, numai cotidianul ”The New York Times” a publicat, potrivit Center for Media and Public Affairs de la Universitatea George Mason, 405 materiale despre administraţia Obama pînă la jumătatea lunii august. Televiziunea s-a dovedit a fi, însă, cel mai puternic susţinător a lui Obama. Astfel, în apariţiile de duminică, Barack Obama şi-a exprimat scepticismul vizavi de trimiterea de trupe suplimentare în Afganistan, a negat că ar fi încheiat un acord cu Rusia referitor la scutul anti-rachetă din Europa şi a continuat să promoveze programul de asigurări de sănătate al administraţiei sale.

Pînă la jumătatea lunii august, Barack Obama a acordat în total 66 de interviuri televizate, depăşindu-i pe ultimii doi predecesori ai săi. Astfel, George W. Bush a acordat, în primele opt luni ale mandatului său la Casa Albă, 16 interviuri televizate, în timp ce Bill Clinton a acordat numai şase. Barack Obama şi-a depăşit predecesorii şi în ceea ce priveşte interviurile acordate în presa scrisă - 36 în primele şapte luni ale mandatului, aproape dublu comparativ cu Bush şi Clinton luaţi la un loc.