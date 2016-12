Obama a cerut eradicarea corupţiei şi a practicilor nedemocratice în Africa

În prima sa vizită într-o ţară africană, în calitate de preşedinte al SUA, Barack Obama a fost întîmpinat, sîmbătă, cu un uriaş entuziasm în Ghana. Primul preşedinte de culoare de la Casa Albă i-a îndemnat pe africani să îşi ia soarta în propriile mîini şi le-a promis ajutorul şi prietenia Americii. Mii de localnici în culmea fericirii au ţinut să salute primul preşedinte al SUA cu origini africane. Cortegiul oficial a fost întîmpinat, peste tot, de cîntece, dansuri şi celebra lozincă electorală a lui Obama, Yes, we can, în traducere Da, sîntem în stare. Pe fondul acestui entuziasm, preşedintele s-a adresat întregii Africi în discursul din Parlamentul de la Accra. Barack Obama i-a chemat pe africani să lupte împotriva războiului, a bolilor şi a practicilor contrare democraţiei. Ghana este, de altfel, un model de democraţie pe un continent în care disputele politice se rezolvă de prea multe ori prin violenţă. „Nimeni nu vrea să trăiască într-o societate unde domnia legii cedează în faţa legii brutalităţii şi mitei. Aceasta nu este democraţie, ci tiranie, chiar dacă din cînd în cînd mai sînt şi alegeri. Iar acum a venit vremea ca acest stil de guvernare să ia sfîrşit”, a afirmat preşedintele american.

Vizita s-a încheiat printr-un pelerinaj la un vechi fort colonial, punct de plecare a navelor cu sclavi spre Europa, America şi Caraibe. Împreună cu soţia sa, Michelle, ea însăşi urmaşă de sclavi, şi cu cele două fetiţe ale cuplului, Barack Obama a străbătut celulele şi beciurile unde au fost închişi mii de africani. Înainte de a părăsi micul stat african, Barack Obama a reafirmat că America este mîndră de un partener ca Ghana, care dovedeşte că democraţia şi economia de piaţă pot avea succes şi în Africa. „Da, puteţi”, i-a asigurat Obama pe ghanezi, reiterînd sloganul care i-a adus victoria în alegerile prezidenţiale din SUA şi adaptîndu-l pentru a convinge auditoriul că „viitorul Ghanei aparţine ghanezilor”.