Obama a depus o jerbă de flori la Ground Zero

Preşedintele SUA a depus, ieri, o jerbă de flori la Ground Zero, locul atentatelor din 11 septembrie 2001, de la New York, la patru zile după ce forţele SUA l-au ucis pe liderul al-Qaida, Osama bin Laden, care a pus la punct atentatele din urmă cu 10 ani. După ce a depus coroana de flori în memoria celor aproape 3.000 de victime, Obama a discutat cu rudele lor şi cu politicieni aflaţi la faţa locului. Prima oprire a preşedintelui american la New York a fost o secţie de pompieri din centrul Manhattanului, care a pierdut 15 dintre membrii ei în atentatele din 11 septembrie 2001. El a servit prânzul acolo şi a rostit un discurs. După secţia de pompieri, Obama s-a oprit la birourile Departamentului de Poliţie din New York, pentru a aduce un omagiu rolului pe care l-au jucat angajaţii în evenimentele din 11 septembrie. Ofiţerii secţiei de poliţie vizitate au fost primii care au ajuns la locul atacurilor. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a declarat pe drum spre New York că ”vizita lui Obama marchează recunoaşterea pierderii groaznice suferite de oraş şi le permite new-yorkezilor şi americanilor de peste tot să aibă un sentiment de finalitate”. Potrivit corespondentului BBC la New York, administraţia Obama este foarte sensibilă la acuzaţiile că preşedintele politizează această vizită. Mii de persoane s-au strâns duminică noaptea la Ground Zero, fluturând drapele, pentru a-şi exprima bucuria faţă de ştirea morţii lui Osama bin Laden. În prezent, Ground Zero este şantier. Acolo vor fi construite clădiri de birouri, dar şi un muzeu în memoria victimelor atentatelor, un parc şi cascade. Proiectul urmează să fie finalizat în 2013.