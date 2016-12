Obama a publicat o carte pentru copii

Preşedintele american a publicat, marţi, o carte pentru copii, intitulată “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters” (Despre tine cânt: O scrisoare către fiicele mele). Cartea de 31 de pagini reprezintă un tribut adus unor americani celebri, precum omul de ştiinţă Albert Einstein, jucătorul de baseball Jackie Robisnon sau pictoriţa Georgia O\'Keeffe. “V-am spus că America este formată din oameni de toate felurile?”, întreabă Obama în cartea sa, scrisă sub forma unei scrisori adresate fiicelor sale Malia, în vârstă de 12 de ani şi Sasha, de 9 ani. Cartea a fost terminată înainte ca Obama să fie investit în funcţie, în 2009, a anunţat editura Random House. “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters” celebrează caracteristicile care îi unesc pe toţi americanii - potenţialul de a-şi urma visurile şi de a-şi făuri propria cale, a declarat Chip Gibson, de la Random House. Banii încasaţi din vânzarea cărţii vor fi donaţi unui fond de burse pentru copiii soldaţilor ucişi sau răniţi gravi în luptă. Obama este şi autorul cărţilor “Dreams from My Father” şi “The Audacity of Hope”.