Obama a respins, la început, sloganul ”Yes, we can!”, considerîndu-l ”copilăresc şi răsuflat”

Preşedintele american a respins, la început, ideea folosirii cunoscutului său slogan de campanie ”Yes, we can!”, considerîndu-l ”copilăresc şi răsuflat”, pînă cînd soţia sa, Michelle, l-a convins să îl folosească, potrivit unei noi cărţi, citate de ”New York Daily News”. Sloganul i-a fost prezentat de consilierul politic David Axelrod, în timpul campaniei din 2004 pentru Senat, în Illinois, informează o nouă carte intitulată ”Barack and Michelle: Portrait of an American Marriage”, scrisă de Christopher Andersen. ”Nu-mi place”, ar fi spus Obama, care ar fi cerut chiar angajaţilor săi să găsească un altul, pînă cînd soţia sa, Michelle, l-a convins de contrariul, potrivit cărţii. ”Va funcţiona. Ai încredere în mine”, ar fi spus ea.

Decizia privind sloganul ”Yes, we can!” nu a fost singura în legătură cu care Prima Doamnă a avut ultimul cuvînt într-o alegere crucială pentru cariera politică a soţului său. Andersen relatează că Michelle Obama a exclus-o pe Hillary Clinton ca potenţial vicepreşedinte, optînd pentru Joe Biden. Opoziţia lui Michelle a fost probabil vocea decisivă în dezbatere, scrie autorul. ”Îi vrei cu adevărat pe Bill şi Hillary la capătul celălalt al coridorului în Casa Albă? Ai putea trăi cu asta?”, l-ar fi întrebat ea pe soţul său. Michelle a fost la fel de interesată de un alt candidat pentru vicepreşedinţie, fostul guvernator de Alaska, Sarah Palin. Ea şi Obama au discutat despre această problemă într-o serie de convorbiri telefonice, după selectarea ei de către John McCain. Prima Doamnă s-a declarat fascinată de politicianul Sarah Palin, potrivit cărţii.

George W. Bush nu era influenţat de criticile presei, pentru că nu urmărea ştirile

George W. Bush nu se uita niciodată la ştiri, iar secretarul Apărării, Donald Rumsfeld, voia să-şi creeze o pagină personală în cadrul enciclopediei Wikipedia, dezvăluie un fost autor de discursuri de la Casa Albă, care a publicat recent o carte în acest sens. În volumul intitulat ”Fără cuvinte: Istorisirile unui supravieţuitor de la Casa Albă”, autorul de discursuri Matt Latimer, care a lucrat la Casa Albă în ultimele 22 de luni ale preşedinţiei Bush, susţine că acesta nu era influenţat de opinia publică şi de criticile presei, deoarece nu se uitase niciodată la ştirile de noapte de cînd devenise preşedinte. Totodată, el dezvăluie că secretarul Apărării, Donald Rumsfeld, a trebuit să fie convins să nu-şi creeze propria pagină în cadrul enciclopediei de pe Internet, Wikipedia, pe care o numea adesea ”Wika-wakka” şi că soţia preşedintelui, Laura Bush, era ”în secret democrată în scopuri şi intenţii”.

Latimer dezvăluie, de asemenea, ce credea cu adevărat fostul preşedinte despre Barack Obama, Hillary Clinton şi Sarah Palin. În momentul în care l-a contactat telefonic pe Barack Obama pentru a-l felicita pentru cîştigarea alegerilor, George W. Bush ar fi spus ”fac pariu că tipul ăsta nu are niciun indiciu”. De asemenea, George W. Bush credea că Barack Obama ”nu este practic pregătit să gestioneze această lume periculoasă”. Cît despre părerea sa despre actualul secretar de Stat, Bush ar fi declarat că Hillary Clinton ”ar fugi cu nominalizarea Partidului Democrat”, sfătuindu-i pe consilierii săi să aştepte ”pînă cînd fundul ei mare va sta la acest birou”. Fostul preşedinte american nu ar fi fost mulţumit de vicepreşedintele Joe Biden, menţionînd că ”dacă rahatul ar fi bani, Joe Biden ar fi un milionar”. Totodată, Bush glumea pe seama lui Sarah Palin, considerînd că ”este pusă într-o funcţie pentru care nu este pregătită”.