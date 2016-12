Obama acordă cea mai înaltă distincţie civilă americană cancelarului german

Preşedintele Barack Obama a decis să decerneze cea mai înaltă distincţie civilă americană, Presidential Medal of Freedom, cancelarului german, Angela Merkel, precum şi fostului preşedinte George H.W. Bush, a anunţat, miercuri, Casa Albă. Obama va înmâna aceste decoraţii, acordate “unor persoane care au contribuit la securitatea sau interesele naţionale ale SUA”, în timpul unei ceremonii la începutul anului următor. Printre ceilalţi laureaţi anunţaţi miercuri figurează poeta Maya Angelou, omul de afaceri Warren Buffet, violoncelistul Yo-Yo Ma, congresmanul John Lewis, care s-a remarcat pentru activităţile sale în domeniul apărării drepturilor civile şi fondatorul organizaţiei de protecţie a mediului NRDC, John Adams. Vor fi premiaţi în acest an cu înalta distincţie şi pictorul Jasper Johns, supravieţuitoarea Holocaustului Gerda Weissmann Klein, militanta pentru drepturile hispanicilor, Sylvia Mendez, fostul campion de baseball Stan Musial, fostul jucător de basket Bill Russell, sora fostului preşedinte Kennedy, Jean Kennedy Smith, care militează pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi preşedintele de onoare al puternicului sindicat AFL-CIO, John Sweeney. Obama va acorda decoraţia cu titlu postum şi lui Tom Little, unul dintre cei zece membri ai unei echipe medicale americane, ucişi vara trecută de talibani, la întoarcerea dintr-o misiune umanitară în Afganistan.

Prima femeie aflată la conducerea Guvernului german, Angela Merkel a fost aleasă în funcţia de cancelar în 2005 şi a fost realeasă în 2009 pentru un mandat de patru ani. Ea a petrecut prima parte a vieţii în Germania de Est şi şi-a început cariera politică după căderea Zidului Berlinului. George H.W. Bush, care a condus SUA în perioada 1989-1993, având în prezent 86 de ani, este şi tatăl lui George W. Bush, predecesorul lui Obama la Casa Albă. Merkel nu este primul lider al unei ţări străine care primeşte această distincţie din partea unui preşedinte american. George W. Bush le-a acordat-o la începutul anului 2009 celor doi aliaţi ai săi în războiul împotriva terorismului, fostul premier britanic Tony Blair şi fostul premier australian John Howard. În 2002, Bush l-a recompensat astfel pe Nelson Mandela, iar unul dintre predecesorii lui Merkel, Helmut Kohl, a primit decoraţia de la preşedintele american Bill Clinton. Acesta din urmă i-a decorat de asemenea pe proprii săi predecesori, Gerald Ford şi Jimmy Carter.