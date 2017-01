Obama atacă Siria doar cu acordul Congresului SUA

SUA sunt pregătite să atace Siria şi regimul de la Damasc, însă nu înainte de o consultare cu Legislativul american, conform unei declaraţii făcute sâmbătă de Barack Obama. Preşedintele SUA a solicitat Congresului să susţină această decizie „în numele securităţii naţionale a SUA”. Dezbaterile din Congres cu privire la o eventuală intervenţie militară americană în Siria vor începe luni, 9 septembrie. „Suntem mulţumiţi că preşedintele a solicitat o autorizaţie din partea Congresului pentru o intervenţie militară în Siria”, a declarat John Boehner, preşedintele Camerei Reprezentanţilor, dar şi alţi parlamentari republicani. Secretarul de Stat american, John Kerry, a oferit asigurări, ieri, că SUA au primit şi analizat eşantioane care dovedesc utilizarea gazului sarin în atacul chimic de la 21 august, atribuit de SUA regimului al-Assad.

Analiza eşantioanelor prelevate în Siria de anchetatorii ONU asupra armelor chimice ar putea dura până la trei săptămâni, a anunţat, sâmbătă, Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) la Haga, unde au sosit, sâmbătă după-amiază, inspectorii. Echipa de experţi, condusă de doctorul Aake Sellström şi alcătuită din nouă membri ai personalului OIAC, a sosit în Siria pe 18 august, pentru a cerceta mai multe locaţii în care regimul şi rebelii se acuzau reciproc că au folosit arma chimică, dar de lunea trecută şi-a concentrat activitatea asupra locurilor unui atac masiv, la 21 august, lângă Damasc. Potrivit SUA, 1.429 de persoane, dintre care 426 de copii, au fost ucise în acest atac pe care SUA îl impută regimului sirian. Damascul neagă că este responsabil de atac şi atribuie responsabilitatea rebeliunii.

FRANŢA SE IA DUPĂ SUA Barack Obama a discutat, sâmbătă, cu omologul său francez, Francois Hollande, înainte de a-şi anunţa decizia cu privire la dosarul sirian, a anunţat un oficial de la Casa Albă. Ministrul francez de Interne, Manuel Valls, a afirmat ieri că Franţa nu poate lansa singură un atac împotriva Siriei şi că aşteaptă să decidă Congresul SUA dacă regimul preşedintelui sirian va fi pedepsit. Declaraţiile ministrului francez survin într-un context în care în Franţa cresc presiunile asupra preşedintelui Hollande pentru a supune unui vot în Parlament problema unei intervenţii militare în Siria. Ministrul de Interne a anunţat că peste o sută de francezi luptă în Siria, de partea forţelor guvernamentale sau a rebeliunii. Guvernul francez va declasifica, în curând, documente secrete ale Apărării privind arsenalul de arme chimice creat de zeci de ani de Siria, a anunţat, ieri, o sursă guvernamentală

CU DEGETUL PE TRĂGACI „Armata siriană este mobilizată, ea are degetul pe trăgaci”, a declarat sâmbătă, la televiziunea de stat, premierul sirian, Waël al-Halqi, dând asigurări că „armata este gata să facă faţă oricăror provocări şi oricăror scenarii”. Cel puţin 110.371 de persoane şi-au pierdut viaţa în Siria, de la izbucnirea revoltei împotriva regimului preşedintelui Bashar Al-Assad, care s-a transformat într-un război civil, a afirmat, ieri, Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDH). ONU estimează, de asemenea, că bilanţul confruntărilor din Siria este de peste 100.000 de morţi. Printre civili figurează 3.905 femei şi 5.833 de copii sub 16 ani. Trupele regimului sunt sprijinite de miliţiile loialiste, care au pierdut 17.824 de membri şi de combatanţi ai puternicei mişcări şiite libaneze Hezbollah, care a pierdut 171 de oameni în războiul din Siria. OSDH a afirmat că nu se ştie nimic despre soarta a circa 9.000 de deţinuţi şi a 3.500 de soldaţi capturaţi de rebeli.

REACŢII DINCOLO DE SIRIA Şeful Gardienilor Revoluţiei islamice, armata de elită a regimului iranian, a avertizat sâmbătă în legătură cu o intervenţie militară americană în Siria. „Faptul că americanii cred că o intervenţie militară va fi limitată în interiorul frontierelor Siriei este o iluzie care va provoca reacţii dincolo de această ţară”, a declarat comandantul Mohammad Ali Jafari. Liderul unei delegaţii parlamentare iraniene, Allaeddine Borujerdi, aflat în vizită la Damasc, a afirmat sâmbătă că Iranul a informat oficial SUA, în 2012, că grupările rebele siriene au în posesia lor arme chimice. SUA au rupt relaţiile diplomatice cu Iranul în 1980, după luarea de ostatici diplomaţi la ambasada SUA de la Teheran, iar relaţiile dintre cele două ţări sunt în continuare foarte tensionate, din cauza programului nuclear iranian.

PROTESTE Aproximativ 100 de manifestanţi pacifişti şi alţi aproximativ 50 de susţinători ai opoziţiei siriene au manifestat separat, sâmbătă, în faţa Casei Albe, înainte ca Obama să îşi anunţe intenţiile cu privire la o eventuală acţiune împotriva regimului de la Damasc. Şase membri din cadrul cavaleriei poliţiei care asigură protecţia Casei Albe au fost nevoiţi să intervină pentru a despărţi cele două grupuri, care păreau că sunt pregătite să se agreseze, în câteva minute. Şi la Londra, peste 1.000 de manifestanţi care se opun unor atacuri în Siria s-au reunit sâmbătă, la apelul organizaţiei „Stop the War“, salutând refuzul Parlamentului britanic faţă de o acţiune militară împotriva Damascului.

SUPRAVEGHERE SPORITĂ Poliţia federală americană (FBI) a consolidat supravegherea sirienilor care trăiesc în SUA, pentru a preveni orice acţiune de repesalii în cazul unor atacuri americane împotriva Siriei, scrie „The New York Times” (NYT) în ediţia de ieri. Agenţia Naţională americană pentru Investigaţii (NIA) şi Departamentul pentru Securitate Internă au avertizat agenţiile federale şi companiile private că orice atac american ar putea declanşa atacuri informatice, potrivit ziarului. Hackeri care afirmă că îl susţin pe preşedintele sirian, Bashar al-Assad, cunoscuţi sub numele de Armata Electronică Siriană (AES), au vizat, în ultimele luni, grupuri americane, inclusiv cotidianul american. Potrivit NYT, agenţi FBI vor interoga sute de sirieni, în zilele următoare. Pe de altă parte, oficialii americani sunt deosebit de îngrijoraţi după ce Iranul, un aliat apropiat al Siriei, a avertizat că „orice acţiune militară împotriva Siriei va incendia Israelul”. FBI şi Departamentul pentru Securitate Internă au emis un buletin de alertă confidenţial care avertizează toate serviciile de securitate, la toate nivelurile, în legătură cu ameninţări potenţiale cauzate de conflictul sirian, scrie cotidianul. De asemenea, FBI a ordonat agenţilor săi de teren să urmărească îndeaproape sursele pe care le au în mediile siriene, pentru a identifica orice discuţie despre represalii. Fiecare sirian care face în prezent obiectul unei anchete va fi plasat sub o supraveghere strânsă, scrie ziarul, citând un oficial FBI de rang înalt.

POST ŞI RUGĂCIUNE PENTRU SIRIA Papa Francisc a convocat, pentru 7 septembrie, o zi de post şi rugăciune pe plan mondial, pentru pace în Siria, în Orientul Mijlociu şi în întreaga lume. Cu ocazia rugăciunii Angelus rostite în faţa celor reuniţi în Piaţa Sf. Petru din Roma, Papa şi-a exprimat îngrijorarea pentru dramatica evoluţie a situaţiei din Siria şi a lansat un puternic apel pentru a nu mai fi niciodată război. Papa Francisc i-a invitat să se alăture acestei zile de post şi rugăciune pentru Siria pe toţi credincioşii, precum şi pe atei. În mesajul său, Papa a condamnat cu fermitate folosirea armelor chimice. Papa a cerut, de asemenea, comunităţii internaţionale să garanteze asistenţa necesară persoanelor afectate de conflictul sirian.