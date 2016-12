Obama, blamat de un fost colaborator apropiat

PREA PUŢINE REZULTATE Fostul profesor de drept de la Harvard al preşedintelui Barack Obama, Roberto Unger, s-a întors împotriva fostului său student şi i-a îndemnat în mod public pe americani, într-o înregistrare postată pe YouTube, să voteze împotriva lui în noiembrie. „Preşedintele Obama trebuie să fie înfrânt în alegerile următoare. A eşuat să promoveze cauza progresistă în SUA”, afirmă, în această postare, Roberto Unger, un influent politician brazilian şi consilier al lui Barack Obama în 2008. Profesorul Unger, în vârstă de 65 de ani, s-a aflat frecvent în contact cu preşedintele american, pe telefonul său Blackberry, în cursul campaniei, dar între timp a hotărât că nu mai este de acord cu deciziile acestuia.

Profesorul Unger prezintă o lungă listă de reproşuri la adresa preşedintelui, în înregistrarea intitulată „Beyond Obama”, în traducere Mai mult decât Obama. Filosoful denunţă planurile preşedintelui de salvare a economiei bolnave a Americii, afirmând că politica acestuia constă doar în încredere financiară şi etichete alimentare. „A cheltuit trilioane de dolari să salveze interese financiare şi i-a lăsat pe muncitori şi proprietari pe propria lor socoteală”, este de părere acesta. Însă, Roberto Unger recunoaşte că, în cazul în care candidatul republican Mitt Romney va câştiga alegerile, va exista un cost în numirile din sistemele judiciar şi administrativ. Dar cele mai dure afirmaţii le face la adresa liderului democrat, afirmând că „Obama a evocat o politică a respectului, însă nimeni nu schimbă lumea fără efort”. „Dă-le pieţelor de obligaţiuni ce vor, salvează nechibzuiţii cât timp mai sunt bogaţi, utilizează stimulente fiscale şi monetare pentru a compensa absenţa oricărei extinderi a consecinţelor oportunităţii economice şi de educaţie, îndulceşte pilula pierderii puterii cu un pic de corectitudine a impozitării, deşi efectul oricărei asemenea reforme a impozitării va fi sigur modest”, denunţă profesorul un rezumat al ultimilor patru ani. Cele mai multe comentarii ale lui Roberto Uger par să îl plaseze mult mai la stânga decât pe Barack Obama, dar el insistă că republicanii nu vor fi mai destructivi ca democraţii. Unele dintre remarcile sale vor atinge o coardă sensibilă a conservatorilor, în privinţa atacurilor asupra eforturilor lui Obama în domeniul reformei sănătăţii. Acesta sugerează că agendele democraţilor şi republicanilor sunt prea puţin diferite, conchizând că „doar o răsturnare politică poate permite vocii profeţiei democratice să vorbească din nou în viaţa americană”.

CAMPANIA CONTINUĂ Guvernul american are site special pentru a-i învăţa pe bărbaţi cum să fie tătici perfecţi. Zilele acestea au apărut şi părerile preşedintelui american despre rolul tatălui în creşterea şi educarea copiilor, după ce presa americană i-a cerut în mod expres părerea despre acest lucru şefului Casei Albe. Site-ul guvenamental american www.fatherhood.gov oferă o gamă bogată de informaţii, de la trucuri până la sfaturi ştiinţifice prin materiale audio şi video, pentru a-i învăţa pe bărbaţi cum să devină taţi cât mai buni şi mai pricepuţi în creşterea şi educarea copiilor lor. Astfel, taţii pot lua lecţii de la cum trebuie spălat un copil pe mâini sau pe dinţi şi până la ceea ce înseamnă o alimentaţie şi un stil de viaţă sănătoase pentru aceştia. Acest site a fost înfiinţat din banii contribuabililor americani încă din vremea preşedintelui Bill Clinton.

Preşedintele Barack Obama, care este tatăl a două adolescente, Sasha şi Malia, este la rândul lui un mare admirator al site-ului pentru tătici. Dar într-un interviu acordat unei publicaţii americane, în martie, a dat mai pe ocolite sfaturi nu tocmai ortodoxe despre rolul de tată. Prima dată a recunoscut că este cam neliniştit la gândul că Malia, fiica lui cea mare, împlineşte în iulie 13 ani. Întrebat cum crede că va reacţiona când Malia îşi va face un prieten, Barack Obama a răspuns cu subînţeles: „Am oameni înarmaţi care le păzesc tot timpul ... iar asta înseamnă că nu se vor urca niciodată în maşină alături de un băiat care a băut bere”. Preşedintele american a adăugat că îl va întreba pe viitorul prieten al Maliei ce calificative are la şcoală, ce intenţii şi ce planuri pentru cariera sa are. În finalul interviului dat CBS, Barack Obama a adăugat repede că, dacă acesta va fi vizionat de fetele sale: „Eu am glumit doar!”