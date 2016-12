Obama condamnă asasinarea celor doi poliţişti la New York

Preşedintele american, Barack Obama, a condamnat astăzi asasinarea la New York a doi poliţişti ucişi cu sânge rece de un tânăr, într-un moment în care moartea unor bărbaţi de culoare neînarmaţi în mâinile poliţiei a exacerbat tensiunile, relatează AFP. "Condamn necondiţionat moartea, astăzi, a doi poliţişti la New York. Doi bărbaţi curajoşi nu se vor mai întoarce în această seară acasă la cei dragi, iar pentru aceasta nu există nicio justificare", a declarat preşedintele Obama într-un comunicat. "Astăzi, le cer oamenilor să respingă violenţa şi cuvintele care rănesc şi să prefere cuvintele care vindecă", a adăugat preşedintele. Cei doi poliţişti - Wenjian Liu, căsătorit de două luni, şi Rafael Ramos - au fost împuşcaţi mortal sâmbătă după-amiază la Brooklyn în maşina lor, "asasinaţi" de un bărbat de culoare în vârstă de 28 de ani, care ulterior s-a sinucis, a anunţat poliţia din New York. Crima dublă, comisă în plină zi în cel mai mare oraş din Statele Unite absorbit de pregătirile de Crăciun, a şocat populaţia. Atacul a avut loc în cartierul Bedford Stuyvesant, într-un context de manifestaţii repetate la New York, după recenta decizie a unui mare juriu de a nu inculpa un poliţist implicat în moartea unui bărbat de culoare, Eric Garner. Ucigaşul, identificat drept Ismaaiyl Brinsley, în vârstă de 28 de ani, a tras de mai multe ori în poliţişti, care stăteau în maşina lor, prin geamul din dreptul pasagerului, lovindu-i la cap.