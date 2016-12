Obama denunţă ”rasismul adânc înrădăcinat în SUA”

Barack Obama a denunţat ”rasismul adânc înrădăcinat în SUA” şi a îndemnat la susţinerea cererilor de reformare ale activiştilor, adresându-se protestatarilor faţă de uciderea unor afro-americani de către poliţişti, relatează ”The Washington Times”. Obama s-a întâlnit săptămâna trecută, la Casa Albă, cu tineri activişti pentru drepturi civice, care protestează faţă de uciderea prin împuşcare a unui adolescent de culoare de către un poliţist alb, în august, la Ferguson, în statul Missouri. După ce un mare juriu a decis să exonereze un poliţist alb care l-a sugrumat în timpul arestării pe un afro-american, provocându-i moartea, Obama a declarat că vrea să se asigure că poliţia îi serveşte pe toţi în mod egal. Demonstraţii au continuat să aibă loc de atunci în toată ţara, în oraşe ca New York, Seattle, Portland, Davidson şi Tampa. ”Această situaţie nu va fi soluţionată peste noapte”, a avertizat Obama, subliniind că America a înregistrat progrese în domeniul drepturilor civile, în ultimii 50 de ani, şi că el crede că ţara îşi va soluţiona problemele legate de rasism. ”Atât de dureroase cât sunt aceste incidente, nu putem asimila ceea ce se petrece acum cu ceea ce se petrecea în urmă cu 50 de ani”, a apreciat el, adăugând că, ”dacă veţi vorbi cu bunicii, părinţii, unchii voştri, vă vor spune că situaţia e mai bună - nu bună, în unele cazuri, ci mai bună. Este necesar să insistăm, deoarece progresele se fac, de obicei, pas cu pas”. Obama a făcut aceste declaraţii în contextul în care un sondaj Bloomberg Politics difuzat duminică relevă că majoritatea americanilor (53%) apreciază că interacţiunile dintre comunităţile minoritare şi cea albă s-au deteriorat de când a devenit el preşedinte. Aproximativ 56% dintre albii chestionaţi au afirmat că relaţiile lor s-au înrăutăţit, iar 45% dintre persoanele de culoare intervievate susţin acelaşi lucru. Aproximativ 36% dintre americani cred că aceste relaţii au rămas neschimbate de când este Obama preşedinte şi doar 9% cred că s-au îmbunătăţit, potrivit anchetei. Acelaşi sondaj a arătat disparităţi în funcţie de rasă faţă de ceea ce s-a întâmplat în cazurile de la New York şi Missouri. Aproximativ 90% dintre afro-americani cred că juriul de la New York a comis o eroare prin neinculparea ofiţerului alb care i-a provocat moartea lui Eric Garner prin asfixiere, iar 52% dintre albi cred că ofiţerul ar fi trebuit să fie inculpat. În privinţa împuşcării adolescentului de culoare Michael Brown la Ferguson, 89% dintre afro-americani au declarat că nu sunt de acord cu decizia marelui juriu de a-l exonera pe poliţistul alb care l-a împuşcat. Însă 64% dintre albi şi-au exprimat acordul faţă de decizia marelui juriu. Preşedintele s-a abţinut să dea curs invitaţiei unor lideri ai mişcării pentru drepturi civile de a vizita oraşul Ferguson. Însă Obama a organizat, săptămâna trecută, la Casa Albă, o serie de întâlniri cu membrii Cabinetului, reprezentanţi locali şi tineri activişti şi a anunţat crearea unui grup de lucru însărcinat să prezinte recomandări în vederea unei îmbunătăţiri a relaţiilor dintre agenţiile cu activitate în domeniul aplicării legii şi comunităţile minoritare. SECOLE DE RASISM Primarul democrat al New York-ului, Bill de Blasio, a apreciat că erorile recente comise de poliţişti în SUA îşi au rădăcinile în ”secole de rasism” din această ţară. ”Problema este a sistemului şi trebuie să vorbim deschis despre dinamicile rasiale din istoria noastră. Poliţia noastră ne protejează şi, cu toate acestea, constatăm probleme de decenii, există o istorie de secole de rasism care explică această realitate. Putem depăşi acest lucru, iar la New York, o nouă formare adresată tuturor poliţiştilor va face diferenţa”, a subliniat el. Primarul New York-ului, care este alb şi ai cărui soţie şi copii sunt de culoare, a fost criticat de un sindicat al poliţiştilor din metropolă, după ce a spus că şi-a educat fiul, pe Dante, avertizându-l cu privire la ”pericolele potenţiale în cazul interacţiunii cu poliţia”. ”Lucrurile stau altfel în cazul unui copil alb, aceasta este realitatea în această ţară. Lui Dante, fiul meu, noi i-am spus foarte devreme: ”ascultă, dacă un poliţist te reţine, fă tot ceea ce-ţi cere, nu face gesturi bruşte, nu încerca să-ţi iei mobilul”. Pentru că ştim, din păcate, că aceste gesturi au un risc mai mare să fie prost interpretate în cazul unui tânăr de culoare. Nu putem ignora faptul că există o problemă, după incidentele din Missouri, Cleveland din Ohio şi de la New York care au avut loc în doar câteva săptămâni”, subliniază primarul. Manifestaţii au loc de miercuri la New York şi în mai multe oraşe mari americane, ca reacţie faţă de abandonarea procedurilor în cazul unui poliţist care a reţinut un tânăr de culoare în Staten Island, la New York, strângându-l de gât, ceea ce a condus la moartea acestuia prin asfixiere. Scena, care s-a petrecut în iulie, a fost filmată în întregime. Decizia de a-l exonera pe poliţist a surprins o mare parte a clasei politice, atât pe republicani, cât şi pe democraţi. ”Decizia este dificil de înţeles”, a apreciat, duminică, fostul preşedinte George W. Bush, care a catalogat înregistrarea video a arestării ca ”foarte tulburătoare”. ”Am progresat mult în probleme rasiale, dar aceste incidente arată că trebuie să facem mai mult”, a adăugat George W. Bush pentru postul CNN.