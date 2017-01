Obama, desemnat oficial candidat la Casa Albă

La Denver, Colorado, începe, astăzi, Convenţia naţională în cursul căreia democraţii îl vor desemna oficial pe senatorul de Illinois Barack Obama drept candidat la Casa Albă. Alegerea oraşului Denver ilustrează dorinţa candidatului democrat de a cuceri state mult timp considerate fiefuri republicane. Circa 50.000 de persoane, dintre care peste 4.000 de delegaţi veniţi din toate statele americane şi 15.000 jurnalişti din toată lumea se vor afla la Denver în timpul celor patru zile ale evenimentului. Acesta se va derula la Pepsi Center, un imens complex care găzduieşte în general manifestaţii sportive. Joi, 28 august, în ultima zi a Conveţiei, Obama are programat un discurs pe stadionul Invesco Field la Mile High, cu o capacitate de 75.000 de persoane. “Focus on the Family”, grupare de creştini fundamentalişti, a cerut oamenilor să se roage pentru ca o ploaie biblică să se abată asupra stadionului cînd Obama va lua cuvîntul.

Barack Obama, în vîrstă de 47 de ani, care ar putea deveni primul preşedinte de culoare al SUA, a avut parte, în ultima vreme, de o serie de sondaje îngrijorătoare. Dacă mult timp a beneficiat de un avans considerabil în faţa republicanului John McCain, acesta s-a diminuat simţitor în ultimele sondaje, iar unele îi acordă chiar avantajul contracandidatului său. Deşi spun că jocurile sînt departe de a fi jucate, majoritatea experţilor se aşteaptă la un rezultat strîns în noiembrie, în pofida lipsei de popularitate record a preşedintelui republican, George W. Bush şi a unei economii aflată în pragul recesiunii, elemente ce ar trebui să îl favorizeze pe Obama. Unul dintre handicapurile lui Obama este că nu a reuşit încă să îşi reunifice tabăra. Un sondaj al centrului de cercetare Pew arată că doar 72% dintre partizanii lui Hillary Clinton au intenţia de a-l vota pe Obama. 18% dintre ei afirmă că îl vor vota pe McCain. Îndelungata campanie pentru alegerile primare democrate a lăsat în mod vizibil o anume ranchiună şi scopul afişat al Convenţiei democrate este de a celebra unitatea regăsită a democraţilor. Potrivit unei numărători oficiale democrate care nu îi exclude pe superdelegaţi, Obama poate conta pe mai mult de 2.200 de voturi, în timp ce Clinton are circa 1.900. Convenţia democrată va fi şi ocazia pentru primul mare discurs al candidatului ales de Obama la vicepreşedinţie, senatorul de Delaware, Joseph Biden. În vîrstă de 65 de ani, cu o experienţă de 35 de ani în Senat şi preşedinte al Comisiei de Afaceri Externe a Camerei Superioare a Congresului, Biden a fost prezentat oficial de Obama, sîmbătă seară, în timpul unui miting din Springfield, Illinois.

Barack Obama este creditat cu un avans de 4% în faţa lui John McCain, arată un sondaj difuzat duminică, de Washington Post-ABC News, cu o zi înaintea startului Convenţiei democrate. Potrivit sondajului, realizat înainte ca senatorul de Illinois să îşi anunţe candidatul la vicepreşedinţie, 49% dintre alegători au intenţia să îl voteze pe Obama, iar 45% pe McCain. Însă marja de eroare a acestui sondaj - de plus sau minus 3% - face ca acest avantaj să rămînă redus. Candidatul democrat continuă să inspire mai multă încredere decît rivalul său în ceea ce priveşte economia, două treimi dintre alegători văzînd în el candidatul cel mai optimist. Însă, pentru două treimi dintre respondenţi, McCain are o mai bună cunoaştere a politicii externe şi este mai potrivit pentru a fi şeful armatei. Sondajul confirmă de asemenea că prioritatea alegătorilor nu mai este războiul din Irak, ca în cazul alegerilor parlamentare din 2006, ci economia şi locurile de muncă, două teme citate de 40% dintre respondenţi.