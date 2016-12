Obama, favoritul… muştelor

Preşedintele american a fost deranjat, joi, de o muscă. Aceasta i-a aterizat pe faţă în momentul în care prezenta, la Casa Albă, nominalizările sale pentru două funcţii din domeniul financiar. Obama a fost vizibil deranjat de muscă. Preşedintele american, reales pentru al doilea mandat prezidenţial, a încercat să alunge musca, însă fără succes. ”Individa asta mă deranjează”, a spus, la un moment dat, Obama, fiind iritat de insecta care nu-l lăsa să-şi termine discursul. Un caz asemănător a avut loc în iunie 2010, când o muscă a aterizat pe faţa preşedintelui, în timp ce acesta vorbea despre sistemul de sănătate, într-una din sălile de la Casa Albă. Barack Obama a avut grijă să nu omoare insecta, pentru a nu fi criticat din nou de militanţii pentru apărarea drepturilor animalelor. În 2009 a reuşit să omoare din zbor o muscă, în timpul unui interviu acordat postului de televiziune CNBC, provocând nemulţumirea organizaţiei People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Atunci, PETA a trimis la Casa Albă un dispozitiv care prinde muştele şi permite eliberarea lor ulterioară.