Obama îi ia faţa lui Mitt Romney

Un sondaj realizat de Bloomberg şi publicat miercuri îi conferă un avantaj de 13 puncte lui Barack Obama în faţa lui Mitt Romney, în perspectiva alegerilor prezidenţiale din SUA, din noiembrie, rezultatul fiind în contrast cu ultimele sondaje ce anticipează un scrutin strâns. Dintre cei 1.002 alegători potenţiali chestionaţi în perioada 15-18 iunie, 53% se declară înclinaţi să voteze cu actualul preşedinte, faţă de 40% care îl preferă pe fostul guvernator de Massachusetts. În materie de economie, americanii intervievaţi în acest sondaj, a cărui marjă de eroare este de 3,1 puncte, afirmă în procent de 49% că îl preferă pe Obama, faţă de 33% care aleg calea susţinută de Romney. Echipele de campanie ale celor doi candidaţi se confruntă periodic, de mai multe săptămâni, pe teme economice, într-o ţară marcată de o rată a şomajului încă ridicată. Susţinătorii lui Obama îl descriu pe Romney ca pe un miliardar rupt de realităţile ţării, în timp ce cei ai candidatului republican critică bilanţul preşedintelui american. Sondajul publicat miercuri dezvăluie, de asemenea, că fostul guvernator de Massachusetts are în continuare de lucru pentru a repara pagubele provocate de aspra bătălie a primarelor republicane: doar 39% dintre persoane intervievate au o opinie favorabilă despre el, faţă de 48% care au o imagine nefavorabilă. În plus, 55% cred că el este mai deconectat de la realitatea vieţii zilnice decât adversarul său, faţă de 36% care cred că situaţia este inversă. În pofida acestor veşti bune pentru Barack Obama, acest sondaj dezvăluie şi îngrijorările persistente ale persoanelor intervievate în privinţa economiei ţării: 62% apreciază că ţara merge în direcţia greşită, iar 45% cred că viaţa copiilor lor va fi mai proastă decât a lor. Potrivit unei medii a sondajelor realizate de site-ul specializat RealClearPolitics, Barack Obama are un avans de 2,2% în faţa adversarului său.

GAFĂ REPUBLICANĂ Un candidat republican la alegerile legislative din noiembrie a fost criticat miercuri, pentru că a explicat genocidul armean şi Holocaustul prin reglementarea armelor, care le-ar fi împiedicat, conform acestuia, pe victime să se apere. Samuel Wurzelbacher, cunoscut mai bine sub numele de ”Joe instalatorul” (Joe the plumber) în timpul campaniei prezidenţiale din 2008, a riscat această explicaţie într-un clip electoral care îl arată împuşcând fructe şi legume. ”În 1911, Turcia a implementat reglementarea armelor. Din 1915 în 1917, 1,5 milioane de armeni incapabili să se apere au fost exterminaţi. În 1939, Germania a implementat reglementarea armelor. Între 1939 şi 1945, şase milioane de evrei şi şapte milioane de alte persoane incapabile să se apere au fost exterminate”, se aude o voce pe fundalul clipului în care republicanul împuşcă fructe şi legume. Wurzelbacher se întoarce atunci către cameră şi proclamă ”Iubesc America”. Joe instalatorul, candidat în Ohio, a devenit celebru în 2008, când l-a atacat faţă în faţă pe Barack Obama, înainte ca acesta să fie ales preşedinte. El s-a transformat într-o personalitate pentru dreapta populistă, mereu gata să apere dreptul americanilor de a deţine arme. O organizaţie evreiască, Anti-Defamation League, a denunţat apropierea făcută de candidatul american. Pe Twitter, republicanul a revenit asupra polemicii, asigurând că nu a vrut niciodată să spună că legislaţia asupra armelor a provocat genocide. Apoi, acesta a asigurat că Hitler a scris în ”Mein Kampf” că programul său nu ar fi aplicabil, dacă cetăţenii nu ar fi dezarmaţi.