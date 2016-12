Obama, în continuare pe primul loc

Preşedintele SUA îl devansează uşor pe rivalul său republican, Mitt Romney, în statele-cheie care ar putea determina rezultatul alegerilor prezidenţiale de la 6 noiembrie, potrivit unui nou sondaj de opinie publicat duminică. Ancheta USA Today / Gallup îl plasează pe Obama în frunte, cu 47% din intenţiile de vot, în timp ce Romney este creditat cu 45% de către alegătorii din aceste state. Statele incluse în acest sondaj sunt Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia şi Wisconsin. Statele-pivot nu sunt, în general, aliniate ferm sau în mod previzibil cu democraţii sau republicanii iar prin aceasta, ele pot deseori să determine rezultatul naţional al alegerilor. În restul ţării, Barack Obama este creditat cu 48% din intenţiile de vot, în timp ce adversarul său republican este creditat cu 44% din voturi, potrivit anchetei. Sondajul, în cadrul căruia au fost intervievaţi 2.404 alegători înscrişi pe liste, a fost realizat în perioada 22-29 iunie şi are o marjă de eroare de plus sau minus patru puncte procentuale.