Obama le-a făcut urări musulmanilor, cu ocazia începerii Ramadanului

Preşedintele american, Barack Obama, s-a adresat, miercuri, celor 1,5 miliarde de musulmani din lume, cu ocazia începerii Ramadanului, cărora le-a urat ”o lună binecuvântată”. ”Ramadamul este celebrarea unei religii cunoscute pentru marea ei diversitate şi egalitatea ei rasială”, a apreciat Obama, într-o declaraţie scrisă, dată publicităţii de Casa Albă. ”Acest rit ne aminteşte principiile pe care le cultivăm împreună şi rolul Islamului în favoarea justiţiei, progresului, toleranţei şi demnităţii tuturor persoanelor”, a adăugat Obama. Tatăl kenyan al acestuia era de religie musulmană. ”Islamul a făcut întotdeauna parte din America, iar musulmanii americani au adus o contribuţie extraordinară ţării noastre”, a subliniat preşedintele. El a anunţat că a planificat o cină, cu ocazia întreruperii postului, în această săptămână, la Casa Albă.

Această intervenţie a preşedintelui are loc în contextul unei polemici care are în centru construirea unei moschei la New York, în apropierea zonei Ground Zero, unde se aflau Turnurile Gemene, distruse în timpul atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. Susţinătorii acestui proiect afirmă că acest centru musulman, a cărui construire a fost aprobată de Consiliul Municipal al oraşului, în mai, va ajuta la depăşirea atitudinilor stereotipe negative la adresa comunităţii musulmane, cu care aceasta continuă să se confrunte, în urma atentatelor comise de islamiştii din al-Qaida. Criticii proiectului sunt de părere că ridicarea unei moschei atât de aproape de Ground Zero este o insultă adusă memoriei celor aproximativ 3.000 de victime ale atentatelor.