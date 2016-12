Obama le-a urat americanilor o Zi a Recunoştinţei fericită

Preşedintele SUA le-a urat, ieri, tuturor americanilor să aibă o Zi a Recunoştinţei fericită, sfătuindu-i să meargă mai departe, fără a-i uita pe cei care au nevoie de ajutor, în special pe sinistraţii uraganului Sandy. În timp ce multe familii se pregăteau să se aşeze în jurul mesei de pe care nu lipsea carnea de curcan, felul tradiţional al acestei sărbători anuale celebrate iniţial de pelerinii care au fugit de persecuţia religioasă din Anglia, Obama a ţinut să sublinieze că nu toată lumea a avut această ocazie. ”Ne pregătim să ne adunăm în jurul mesei pentru cină, însă există familii în nord-estul ţării care nu îşi vor putea oferi această plăcere”, a declarat preşedintele american, făcând aluzie la zecile de mii de persoane din New York şi New Jersey care nu şi-au revenit încă de pe urma uraganului Sandy. ”Mulţi şi-au pierdut totul, casa, bunurile, chiar şi persoane dragi. Va dura ceva până când viaţa îşi va reveni la normal”, a afirmat Obama, referindu-se la puternica furtună care s-a abătut asupra SUA, luna trecută, făcând 43 de morţi doar în oraşul New York şi provocând pagube materiale serioase. ”Ziua Recunoştinţei ne dă posibilitatea să punem totul în perspectivă, să ne amintim că, în ciuda diferenţelor dintre noi, suntem şi vom fi mereu, înainte de toate, americani”, a declarat şeful statului în discursul său săptămânal.

Obama a mai ţinut să felicite, cu ocazia Zilei Recunoştinţei, forţele armate americane prezente în diferite părţi ale lumii. ”Tuturor militarilor le transmit că este o onoare pentru mine să le fiu comandant suprem. Toate cele bune vouă şi familiilor voastre”, a încheiat preşedintele american.