Obama, luat drept ospătar şi valet de parcare

Barack şi Michelle Obama şi-au mărturisit, într-un interviu pentru o revistă americană, experienţele personale cu rasismul, preşedintele american dezvăluind că a fost confundat cu un ospătar la o cină elegantă, relatează AFP. "Am avut această experienţă, în calitate de Primă Doamnă, într-o deplasare foarte mediatizată într-un (supermarket) Target, unde singura persoană care a venit la mine în magazin a fost o femeie care mi-a cerut să o ajut să ia ceva de pe un raft", a declarat Michelle Obama pentru revista People, specializată în subiecte de actualitate din lumea vedetelor. "Aceste incidente, în comunitatea de culoare, fac parte din viaţa cotidiană", a subliniat ea. La rândul său, Barack Obama a declarat că a fost luat, în mai multe rânduri, drept valet de parcare sau ospătar. "Nu există bărbat de culoare de vârsta mea (...) căruia, în timp ce-şi aşteaptă maşina la ieşirea din restaurant, să nu-i întindă cineva cheile", a declarat el, mărturisind că acest lucru i s-a întâmplat şi lui, personal. "Purta smoking, la o cină foarte elegantă, iar cineva i-a spus să se ducă să-i aducă o cafea", a adăugat Michelle. Acest interviu a fost publicat în contextul în care tensiunile rasiale au fost reaprinse, în Statele Unite, de mai multe cazuri recente în care afroamericani neînarmaţi au fost ucişi de poliţişti albi. Mii de persoane au manifestat în ţară, în unele cazuri în mod violent, împotriva violenţelor din poliţie. "Micile iritări sau experienţe umilitoare la care suntem supuşi nu se compară deloc cu ceea ce a suferit generaţia anterioară", a subliniat preşedintele Statelor Unite. "Să fiu luat, din greşeală, drept ospătar la o cină elegantă este un lucru. Dar este cu totul altceva ca fiul meu să fie luat drept hoţ şi să fie încătuşat sau, şi mai rău, doar pentru că merge pe stradă îmbrăcat aşa cum se îmbracă adolescenţii", a subliniat şeful statului american. Cuplul prezidenţial a declarat că a abordat problema rasismului cu cele două fiice, Sasha şi Malia, de când erau mici. "Ceea ce am încercat să le explicăm este că istoria nu se mişcă atât de repede pe cât ne-ar plăcea, că există vestigii ale sclaviei şi (legilor) lui Jim Crow" pentru segregare rasială, abolite în 1964, a continuat Barack Obama. "Iar chiar dacă lucrurile merg extrem de bine, aceste prejudecăţi există în continuare", a subliniat el.