Obama ne asigură că ”România nu va fi singură”

20:37:59 / 05 Iunie 2014

PENTRU TOTI CEI CARE GINDESC , LA FEL CA CEL CU CICUL MIC .

BAI JOC DE GLEZNE , PROBABIL AI INVATAT SA FACI ACEST JOIO IN PENITENCIAR SI ACOLO NU INTRA OAMENII CINSTITI , POATA TE-AU PUS SA CAUTI SI SAPUNUL , TREABA DE PUSCARIABILI DECI UN OM CERTAT CU DREPTATEA SIGUR AJUNGE DUPA GRATII , DECI UN ASTFEL DE OM CU O GANDIRE REDUSA MINTAL , DE LA CARE NU AI CE SA-I CERI , CA NU GINDESTE NORMAL, DECI IN CONCLUZIE AMERICANII SINT OAMENI DE CUVINT DE OMENIE SI O DATORIE SOLEMNA FATA DE ALIATII NATO , PRIN CARE SE NUMARA SI TARA NOASTRA DE ACESTA PROTECTIE , IMPOTRIVA RUSILOR ACAPA RATORI SI CARE OCUPA TERITORII CE NU LE APARTIN , PRIN FORTA SI ARMAMENT CARE SE LASA CU VARSARI DE SINGE SI MULTI MORTI , NU AMERICANUL SA DUS PESTE RUSI SA-I OMOARE SI SA-I OCUPE PAMANTUL , CAP PATRAT CU CIOCUL MIC , DECI DIN CAUZA UNUI REDUS MINTAL CA TINE , NU AS VREA CA TOT POPORUL DIN ROMANIA SA FIE LUAT PRIN SURPRINDERE INTR-O NOAPTE BAGATI IN TRENURI DE VITA SI DUSI IN SIBERIA , CUM SA INTIMPLAT SI IN AL 2-lea RAZBOI MONDIAL , IAR IN CASELE NOASTRE SI PE PAMANTUL ROMANIEI SA FIE ADUSI RUSII COTROPITORI , DE AIA SINT AMERICANII BUNI PENTR-CA NE APARA DE ACESTI RUSI BETIVI ORDINARI COTROPITORI SI BINE CA SINTEM IN NATO , SA-I MULTUMIM LUI BASESCU CA A FACUT CEVA BUN PENTRU ROMANIA , A ACCELERAT INTRAREA ROMANIEI IN NATO SI AVEM CINE SA NE APERE DE COTROPITORI , IN REST CU GINDIREA TA , CU JOC DE GLEZNE , DUPA EXPRESIE SE VEDE CA ESTI REDUS MINTAL , DECI S-AR PUTEA SA TE TREZESTI IN RUSIA LA POLUL NORD IN ZAPEZI CIT BLOCUL DE 5 ETAJE , IAR IN PATUL TAU SA DOARMA BETIVANII DE RUSI , ASA VREI ASA AJUNGI , DAR NU TOTI OAMENII DIN ROMANIA VOR SA AJUNGA IN NENOROCIREA ASTA .