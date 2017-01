Obama participă la reuniuni electorale cu Hillary Clinton pentru bani

Candidatul democrat la alegerile prezidenţiale din SUA, Barack Obama, va participa alături de Hillary Clinton la o serie de reuniuni electorale, decizie care ar fi motivată de dorinţa acestuia de a obţine banii pe care ea îi poate colecta, relatează “The Times”, în ediţia electronică. Susţinătorii lui Hillary Clinton consideră că Barack Obama i-a acceptat sprijinul senatorului de New York exclusiv pentru banii pe care acesta i-ar putea colecta pentru el, comentează “The Times”. După ce a pierdut nominalizarea Partidului Democrat la alegerile prezidenţiale, Clinton a declarat că îi va acorda lui Obama sprijinul de care are nevoie pentru a cîştiga cursa pentru Casa Albă. Cei doi senatori democraţi vor participa, mîine şi poimîine, la două evenimente electorale. În cadrul primului eveniment, Hillary Clinton îi va prezenta lui Barack Obama pe finanţatorii săi cei mai importanţi. Potrivit unor surse, Hillary Clinton nu mai speră că Barack Obama va accepta un tandem alături de ea şi a renunţat la ideea de a obţine un post în cadrul Curţii Supreme şi de a participa în cursa pentru alegerea unui guvernator al statului New York.

Ultimele cifre indică faptul că Obama a colectat 21,9 milioane de dolari în luna trecută, însă venitul său a scăzut după ce a învins orice record, colectînd suma de 55 de milioane de dolari, în februarie. Potrivit consilierilor de campanie ai lui Obama, care au colectat suma de 296 de milioane de dolari în timpul alegerilor primare, acesta poate dubla sau chiar tripla suma pe care o poate strînge McCain, din fonduri publice. De altfel, Hillary Clinton îl poate ajuta să realizeze acest plan. Ea a strîns peste 200 de milioane de dolari de la sute de mii de finanţatori, cu mult mai mult faţă de McCain, care a colectat 122 de miloane de dolari. Aceasta a încheiat luna mai cu o datorie de 22,5 milioane de dolari, peste jumătate fiind împrumutaţi de la familia sa.