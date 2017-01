Obama promite americanilor o „cyber-învestitură” accesibilă tuturor

Preşedintele ales al SUA a promis într-un videoclip apărut online, că imagini şi informaţii de la ceremonia de învestitură vor putea fi accesate de toţi cei interesaţi prin intermediul noilor tehnologii media. Cel de-al 44-lea preşedinte ales al SUA i-a atenţionat pe americanii care vor să se deplaseze la Washington cu ocazia ceremoniei de învestire că vor fi cozi foarte lungi, ambuteiaje şi un drum foarte lung de parcurs pe jos, într-o zi geroasă de iarnă. A mai precizat că toţi americanii vor putea lua parte la acest moment istoric şi fără a fi prezenţi fizic la Washington, prin intermediul noilor tehnologii media. Transmisiile în direct, informaţiile trimise pe telefoanele mobile şi imaginile publicate online vor transforma ceremonia de învestitură într-o cyber-învestitură, accesibilă tuturor.

Autorităţile de la Washington au anunţat iniţial că se aşteaptă ca în jur de cinci milioane de persoane să ajungă în capitala SUA, însă, ulterior, au revizuit în scădere aceste estimări. În urma avertismentelor emise de autorităţile din transporturi şi pază, se estimează că numai două milioane de americani vor fi prezenţi la Washington pentru ceremonia de învestitură a noului preşedinte, printre care numeroşi copii şi bătrîni, precum şi persoane cu nevoie sociale speciale. Un purtător de cuvînt al comisiei care se ocupă de ceremonia de învestitură a declarat că transportul din capitala SUA va fi îngreunat, dar că se va face tot posibilul ca persoanele care vor veni special pentru a participa la eveniment să fie mulţumite de organizare.

Totodată, fotojurnalistul Pete Souza de la „Chicago Tribune”, care în 2005 a început să lucreze la un subiect ce trata primul mandat al lui Barack Obama în Senatul SUA, a fost desemnat fotograful oficial al preşedintelui. Fotografiile realizate de Pete Souza în timpul primului an petrecut de Obama în Senatul SUA, precum şi călătoriile politicianului în şapte ţări, printre care Rusia, Kenya şi Africa de Sud, au fost adunate în cartea „The Rise of Barack Obama”, publicată în iulie 2008 şi care a intrat pe lista de bestselleruri „The New York Times”. Pete Souza a mai fost fotograf la Casa Albă şi în timpul celui de-al doilea mandat al lui Ronald Reagan. În vârstă de 54 de ani, acesta predă fotojurnalism la Universitatea de Comunicare Vizuală din Ohio.

Pînă la învestire, Barack Obama va vizita azi o uzină din statul Ohio, pentru a promova planul său de salvare a economiei. Preşedintele ales va vizita o uzină a grupului Cardinal Fastener, care fabrică elemente pentru turbine eoliene, la Bedford Heights şi va susţine proiectele administraţiei sale ce vizează relansarea economiei americane prin investiţii în domenii precum energiile regenerabile. Cardinal Fastener se prezintă ca primul fabricant american de piese de oţel pentru construirea turbinelor eoliene. Iar Barack Obama preconizează să dubleze producţia americană de energii noi în trei ani.