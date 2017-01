Obama promite continuarea acţiunilor de combatere a terorismului în Yemen

Ofensiva militară pentru contracararea organizaţiei teroriste Al-Qaida în Peninsula Arabia rămâne o prioritate în pofida anarhiei din Yemen, afirmă preşedintele Statelor Unite, Barack Obama, citat de AFP. Anarhia domneşte în Yemen de câteva zile, după ce preşedintele şi Guvernul au demisionat sub presiunile miliţiilor şiite Ansaruallah, care deţin controlul asupra capitalei. "Prioritatea noastră este să menţinem presiunile asupra organizaţiei Al-Qaida din Yemen şi aşa vom face", a declarat Obama de la New Delhi, unde s-a întâlnit cu premierul Indiei, Narendra Modi. "Am citit articole care sugerau că activităţile antiteroriste americane au fost suspendate în Yemen; nu este adevărat. Vom continua să atacăm ţinte importante pe teritoriul statului Yemen şi vom menţine presiunile necesare pentru garantarea securităţii americanilor", a insistat preşedintele SUA. El a exprimat preocupare privind situaţia din Yemen, evidenţiind necesitatea respectării procesului constituţional de către toate părţile: "Yemen nu a fost niciodată o democraţie perfectă sau o insulă de stabilitate". Statele Unite au efectuat peste 110 raiduri aeriene în Yemen începând din anul 2009, în principal cu drone militare. În anul 2011, Forţele Aeriene americane l-au eliminat în Yemen pe islamistul americano-yemenit Anwar Al-Awlaqi, un lider al organizaţiei teroriste Al-Qaida în Peninsula Arabia, creată de filialele saudită şi yemenită ale reţelei Al-Qaida.