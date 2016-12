Obama recunoaşte că îi este greu să le spună familiilor ostaticilor că nu plăteşte răscumpărări

Barack Obama a recunoscut că este "la fel de dur ca orice altceva" face el să le spună familiilor ostaticilor americani că nu plăteşte răscumpărări şi că moartea Kaylei Jane Mueller, ţinută ostatică de Statul Islamic (SI) de peste un an, i-a frânt inima, relatează BuzzFeed News. Preşedintele a declarat marţi, în acest interviu, că Mueller este unul dintre ostaticii pe care Statele Unite au încercat - dar nu au reuşit - să-i elibereze printr-o operaţiune în Siria, vara trecută. "Era o tânără remarcabilă şi un mare spirit - iar eu cred că acest spirit va trăi în continuare", a spus el. "Cu cât află mai mulţi oameni despre ea, cu atât apreciază mai mult (valorile) pe care le reprezenta ea şi îşi dau seama cât de diferite sunt în comparaţie (cele ale) organizaţiei barbare care a ţinut-o ostatică", a adăugat preşedintele. Confirmarea morţii tinerei - în vârstă de 26 de ani, o voluntară originară din Arizona răpită în Siria - i-a "frânt inima", a declarat preşedintele. Statele Unite, spre deosebire de alte ţări, refuză să plătească răscumpărări în schimbul eliberării cetăţenilor săi luaţi ostatici. Însă această politică a fost criticată, odată cu apariţia unor terorişti jihadişti ca cei din gruparea Statul Islamic, care folosesc crimele în public, extrem de violente, ca pe un avantaj. Astfel preşedintele american a fost nevoit, în toamnă, să dispună o revizuire a politicii cu privire la ostatici. Obama a respins acuzaţii potrivit cărora Statele Unite nu au făcut tot ceea ce au putut să o salveze pe Mueller. "Nu cred că este corect să se spună că Guvernul american nu a făcut tot ceea ce a putut", a replicat el, subliniind că "'am alocat resurse enorme şi alocăm întotdeauna resurse enorme pentru a elibera captivi sau ostatici oriunde în lume". "Eu am mobilizat o întreagă operaţiune - cu un risc semnificativ - pentru a o salva nu doar pe ea, ci şi celelalte persoane care erau ţinute ostatice, şi am ratat cu doar o zi sau două, şi anume din cauză că ne-am asumat acest angajament" de a nu plăti răscumpărări, a declarat Obama, referindu-se aparent la un raid efectuat de către un comando Delta Force la o rafinărie din nordul Siriei. Această declaraţie este prima sugestie potrivit căreia Casa Albă credea că Mueller se afla în locul în care a fost efectuat raidul. "Lucrul pe care-l respectăm este politica de a nu plăti răscumpărări unor organizaţii ca ISIL (acronimul pe care-l foloseşte Casa Albă pentru SI). Iar motivul este că odată ce începem să facem asta, nu doar că le finanţăm măcelărirea unor persoane nevinovate şi le consolidăm organizaţia, dar îi transformăm pe americani în ţinte şi mai atractive pentru viitoare răpiri", a subliniat el. Cetăţeni ai unor ţări europene ca Franţa, Germania şi Italia, au fost eliberaţi în urma plătirii unor răscumpărări.