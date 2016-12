Obama, revoltat de situaţia tinerilor din rândul minorităţilor

Preşedintele SUA a lansat, joi, un apel solemn pentru îmbunătăţirea oportunităţilor pentru tinerii proveniţi din rândurile minorităţilor şi, în acelaşi timp, a deplâns actuala situaţie ”revoltătoare”. După ce a detaliat statisticile care arată că tinerii de culoare şi latino-americani sunt, în medie, constant dezavantajaţi de-a lungul vieţii, liderul administraţiei de la Washington a afirmat că ”datele prezentate ar trebui să ne frângă inimile şi să ne forţeze să acţionăm”. În acest context, el a dezvăluit o operaţiune de parteneriat cu fundaţii şi companii pentru a-i ajuta mai mult pe tineri să aibă şanse de reuşită.

Într-un discurs plin de pasiune şi emoţie, ţinut la Casa Albă, primul preşedinte american provenit din rândul unei minorităţi a explicat că drumul său iniţial nu a fost diferit de cel al tinerilor de culoare din cartierele cu probleme, sortiţi eşecului la învăţătură şi violenţelor. ”Singura diferenţă este că eu am crescut într-un mediu care ierta mai mult”, a adăugat Barack Obama, care în tinereţe a trăit în insulele Hawaii. ”Deci, când am făcut greşeli, urmările nu au fost atât de grave”, a continuat şeful statului, subliniind că, deşi a crescut fără tată, familia nu a încetat niciodată să creadă în el. ”Prin urmare, nici eu nu am încetat să cred în mine”, a adăugat el. ”Chestiunea tinerilor proveniţi din rândul minorităţilor este un dosar de o importanţă naţională. Este un dosar la fel de important ca toate acelea la care lucrez”, a mai spus Barack Obama.