Obama se acomodează cu vârsta de 50 de ani

Preşedintele american, care va împlini 50 de ani pe data de 4 august, a declarat că îi place această vârstă şi că soţia lui, Michelle, încă îl crede drăguţ. Barack Obama a făcut aceste declaraţii într-un interviu acordat jurnalistului Michel Martin, prezentatorul emisiunii Tell Me More, difuzată de National Public Radio. ”Mă simt cu adevărat bine când mă gândesc la vârsta de 50 de ani. În mod evident am mai multe fire albe de păr decât atunci când am preluat această funcţie, dar, altfel, mă simt bine cu această vârstă. Iar Michelle, ei bine, ea încă mă crede drăguţ. Cred că asta e tot ce contează în definitiv, nu?”, a declarat Barack Obama. La rândul ei, Prima Doamnă a SUA declarase anterior, în emisiunea The Today Show, că soţul ei nu-şi vopseşte părul şi că pe ea nu o deranjează deloc firele albe din părul acestuia.

Michelle şi Barack Obama s-au căsătorit pe data de 3 octombrie 1992 şi au împreună două fiice, Malia Anne, născută pe 4 iulie 1998 şi Natasha (Sasha), născută pe 10 iunie 2001.