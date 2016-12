Obama... suspectul de serviciu

Preşedintele american, Barack Obama, a fost descris, din greşeală, drept suspect într-un caz de viol, de postul de televiziune Fox 5 San Diego, vineri, în timpul jurnalului de la ora 22.00, relatează ”The Independent”. ”Singurul suspect în agresiunea sexuală de la SDSU nu va fi pus sub acuzare”, a spus prezentatoarea, în timp ce pe ecran a apărut o fotografie a lui Obama. Mai mult, sub fotografie se putea citi: ”FĂRĂ ACUZAŢII”. Eroarea nu a fost sesizată imediat, iar fotografia a rămas pe ecran până când a intrat înregistrarea video. Editorul Mike Wille a declarat că fotografia a rămas pe ecran timp de cinci secunde, dar a fost remarcată imediat în redacţie. El a precizat pentru publicaţia ”Times of San Diego” că a fost un accident: ”Nu a fost intenţionat”. Întrebat de ce eroarea nu a fost recunoscută imediat în direct şi de ce nu s-au cerut scuze, Wille a declarat că ”ei chiar nu ştiu când se produc lucruri minore ca acesta”. Dar duminică, la ora 22.31, Fox 5 a difuzat o declaraţie prin care şi-a cerut scuze public.