Obicei alimentar care o poate omorî. E mamă a trei copii!

Dependența de unele alimente poate fi fatală, mai ales dacă acestea sunt considerate a fi nesănătoase și sunt consumate în cantități mult prea mari. O femeie care are nevoie de transfuzii de sânge din cauza dependenței de cola spune că nu se poate abține, deși doctorii insistă că obiceiul ei de a bea 6 litri de cola pe zi o să o omoare, relatează „Daily Mail“. Kathy O’Sullivan are 41 de ani și este mamă a trei copii. Transformați în zahăr, cei 6 litri de băutură răcoritoare înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât 163 de lingurițe de zahăr. În bani, miile de litri pe an înseamnă peste 2.000 de lire sterline cheltuite, scrie Antena 3. Și mai grav este că femeia s-a născut cu un singur rinichi, ceea ce reprezintă deja un dezavantaj față de majoritatea oamenilor. Totuși, ea insistă că nu poate renunța la acest viciu, mai ales că, de câte ori a încercat, a trecut prin stări de sevraj extrem de intense.