Obicei ortodox interzis în comunism, practicat din nou la Constanța

20:46:38 / 04 Aprilie 2016

Un popa strangator ...

De cand a venit popa Teodosie la Pontul Euxin , nevoile clerului au crescut fara numar , fara numar . Masini performante , conditii de munca de lux , locuinte dupa Neckerman , neveste pretentioase ( aur , argint , pietre pretioase , chiar diamante ! ) , bauturi fine , mancaruri scumpe , copii crescuti in puf , piane si alte instrumente , instructori si antrenori , ce mai , posturi banoase pentru paraziti mioritici . Papagalul asta de Tanasescu bate campii temeinic : la varsta lui de tanar parazit , poate argumenta ca preotii si clerul ortodox au fost cumva deranjati in anii comunismului ? C a bani strangeau si atunci , strang si acum tot cu tupeu ! A , da , a crescut tributul cerut de Spagoveanul fiecarui preot . A crescut exponential si spaga pentru oferirea unei parohii , ca berbecul asta barbos stie mercurialul . De pilda , parohia pe care o are poate fi data pentru minimum 150 000 de euro . Ca sa nu pomenim de manastirile din Dobrogea mai ales , dar si cele din tara , adevarate societati comerciale , care manuiesc milioane de euro anual ! Bani ai credulilor , care varsa la greu sume uriase , dar si bani publici , de la guvern , de la primarii , de la ONG-uri etc. Vedeti ce grasi sunt popii din Romania ? Mancai , betivi , curvari , mincinosi , hoti , homosexuali unii , precum Macarie de la 23 August ... Arata ei a credinciosi care tin post 220 de zile pe an ? Nu le-ar fi rusine lacustelor ...