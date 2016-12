Obicei prost de consum de pe piaţa berii: se cumpără puţin

Raportul EY Regioplan „The Contribution made by Beer to the European Economy“, dat ieri publicităţii, arată că obiceiurile de consum de pe piaţa berii din România se schimbă pe fondul scăderii puterii de cumpărare, în condiţiile în care 2013 a consemnat cel mai scăzut nivel al consumului din ultimii cinci ani - 16,3 milioane hectolitri - şi o scădere de 10% faţă de nivelul înregistrat în 2012. "Sectorul berii se află sub presiune, supape posibile pentru a se relaxa fiind o vreme bună în această vară, care ar da un impuls consumului, introducerea în continuare a unor produse noi pe piaţă, care să genereze cerere nouă, sau o creştere a economiei româneşti într-un ritm mai alert decât în ultimii ani, ceea ce ar duce la o putere de consum mai mare”, se arată în studiul EY. Tot mai mulţi consumatori români optează pentru o bere mai ieftină, o tendinţă care a devenit tot mai pronunţată în ultimii ani. Cum berea la sticlă este, în general, mai scumpă decât cea la doză, vânzarea de bere la sticlă a înregistrat, de asemenea, un declin semnificativ începând cu anul 2008. În acelaşi timp, companiile producătoare de bere au subliniat faptul că diferenţa de preţ între segmentele de produse inferioare şi cele superioare este în scădere: prin vânzarea de bere la PET de dimensiune mare, segmentul inferior a câştigat mai mult teren în detrimentul segmentului superior. O tendinţă negativă pe piaţa berii din România a rezultat şi din intensificarea concurenţei, generând o scădere a marjelor şi o presiune asupra companiilor producătoare de bere de a-şi promova brandurile proprii. Companiile producătoare de bere s-au confruntat, de asemenea, cu o creştere a costurilor la materiile prime, a energiei şi utilităţilor implicate în procesul de fabricare. Berea este unul dintre puţinele sectoare din România care au încă o producţie locală în creştere, mai mult de 95% fiind realizată la nivel local, conform studiului realizat de EY şi Regioplan pentru asociaţia Berarii Europei. În 2012, pe piaţa berii din România funcţionau 17 unităţi de producţie, inclusiv două microfabrici, aparţinând celor 12 companii producătoare de bere, cu mult mai puţin decât în urmă cu 20 de ani, când existau peste 100 de centre de producţie.