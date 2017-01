Obiceiuri de iarnã la politicieni

Iarna este anotimpul în care ies cel mai pregnant în evidenţã nãravurile şi apucãturile politicienilor noştri aflaţi la putere. În contextul obiceiurilor de iarnã promovate de politichia noastrã, exponenţii Puterii ne-au dovedit cã au o înclinaţie deosebitã în privinţa mersului cu porcul, dar şi cu capra vecinului. Adevãrul este cã şoriciul gros şi cu pãr pe el tinde sã devinã emblema nesimţiţilor care s-au nãrãvit la putere, uitînd subit de unde au plecat! Caracteristica de bazã - grosimea şoriciului, foarte greu de perpelit. Mersul cu porcul pe post de sorcovã nu ţine strict de istoria politicã a obiceiurilor de iarnã, deoarece, se ştie, pe parcursul acestui an ne-am confruntat deseori cu ritualurile porceşti practicate de anumiţi ajunşi la Putere. Bancuri proaste pe seama poporului, hãhãituri groteşti, farse şi surprize politice de cea mai josnicã facturã, diversiuni cu iz de rît de porc, cuvîntãri gelatinoase, nivel de trai precar, cafturi în Parlament, parlamentari care s-au amestecat cu porcii în aceeaşi troacã, grohãituri pe teme naţionaliste, aleşi ai poporului care s-au îmbãtat ca porcii, Golden cu şliţul desfãcut etc. De cîte ori le amintim de promisiunile fãcute în campania electoralã, mai marii Puterii ne aratã rînjind obrazul lor gros şi pãros, dupã care ne rîd porceşte în faţã. Sînt parlamentari care se tãvãlesc ca porcii în faţa naţiunii, motivînd cã e principalul lor obicei de iarnã, cu toate cã pe unii dintre ei i-am vãzut în aceastã ipostazã şi în celelalte anotimpuri ale anului! Şi guvernanţii umblã cu porcul, chiar dacã ei încearcã sã facã acest lucru sub formã de prime sau al 13-lea salariu. De regulã, scot porcul la înaintare în momentul în care trebuie sã dea… La prima vedere, ţinînd cont de multitudinea obiceiurilor porceşti de iarnã, s-ar pãrea cã, în ciuda celebritãţii sale, capra vecinului a fost oarecum eclipsatã în aceastã perioadã. Fals. Ce s-ar face, de pildã, acum, la ora bilanţului, Guvernul fãrã capra vecinului? Pe unde ar mai scoate el cãmaşa şi cum s-ar mai explica în faţa naţiunii? Cine s-ar mai face vinovat de toate relele din ţarã, care, iatã, nu vor sã piarã! O fi porcul porc conform obiceiurilor noastre strãmoşeşti, dar pe actualii guvernanţi nu-i întrece nimeni în privinţa mersului cu capra vecinului. A se reţine, este foarte important, cu capra… vecinului! De ce? Simplu. Capra personalã, o ştie tot românul aflat la guvernare, nu posedã spiritul autocritic al caprei vecinului şi nu are capacitatea necesarã pentru a-şi turna suficientã cenuşã în cap. Un moment important al tradiţiilor noastre guvernamentale de iarnã este reprezentat de episodul dedicat împodobirii caprei vecinului cu lamentãri, suspine şi sughiţuri ca argumente în ce priveşte nerealizãrile din acest an. În aceastã iarnã, elementul de noutate este reprezentat de eşarfa UE, care înlocuieşte tradiţionalul clop al caprei vecinului. Pe post de barbã, mã rog, bãrbiţã, fiind vorba de o caprã delicatã, se poartã în acest an steguleţele UE. Cu toate cã primul nostru ministru se laudã, inclusiv în momentele în care intrã pe contrasens cu motocicleta, cã steguleţele roşii au fost eradicate, situaţia nu este chiar atît de rozã precum o prezintã domnia sa. Steguleţele roşii din bãrbiţa cãpriţei sînt vizibile chiar şi pentru orbul care a nimerit Brãila, ca sã nu mai vorbim despre pasiunea şi detaşarea cu care capra vecinului se freacã de toate gardurile Uniunii Europene, în ciuda faptului cã Puterea susţine cã nu este rîioasã! Capra vecinului reprezintã singurul element comun care leagã Partidul Democrat de PNL şi pe prezidentul Bãsescu de premierul Tãriceanu. Este singurul element de identitate comunã în cadrul Alianţei Beeee. A fost o perioadã cînd naţiunea l-a bãnuit pe micuţul Boc cã duce vorba dintr-o laturã în alta a Alianţei, fiind trompeta lui Bãsescu. Dupã îndelungi studii şi cercetãri s-a ajuns la un rezultat de-a dreptul surprinzãtor - nu Boc, ci capra vecinului mai unelteşte din cînd în cînd! Orice asemãnare dintre capra vecinului şi Boc care face "poc" este o simplã întîmplare, chiar nevinovatã! În materie de obiceiuri porceşti de iarnã, politicienii Puterii nu se dezmint. Ei ştiu cã obrazul cu şoriciul gros cu minciuni se ţine!