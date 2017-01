Obiecte aparţinînd lui James Brown, vîndute la licitaţie

Pelerine, ţinute de scenă, instrumente muzicale şi premii care i-au aparţinut lui James Brown au fost vîndute pentru o sumă totală de 800.000 de dolari, la o licitaţie organizată de casa Christie\'s, la New York. Fanii legendarului artist au putut cumpăra obiecte legate de viaţa personală şi profesională a lui James Brown, de la instrumente la premii şi doze de parfumuri. Cel mai scump obiect a fost o pelerină neagră cu fire metalice, inscripţionată cu numele artistului, vîndută contra sumei de 47.500 de dolari, de cîteva ori mai mare decît preţul la care fusese evaluată. În cadrul licitaţiei au mai fost vîndute premiul Grammy al artistului din 1986, un pian Yamaha, notiţe şi scrisori redactate de cîntăreţ şi un aparat stereo. Trei canapele din piele roz din casa artistului au fost vîndute pentru suma de 40.000 de dolari. Obiecte vîndute la preţuri mai mici au fost: o brichetă, o cutie gravată de ţigări şi o păpuşă Dancing and Shouting James Brown, care cîntă una dintre cele mai cunoscute melodii ale cîntăreţului, “I Feel Good”.

James Brown, printre ale cărui hituri se numără “Living in America”, “Papa\'s Got a Brand New Bag” şi “I Got You (I Feel Good)”, a murit de Crăciun, în 2006, în Atlanta, la vîrsta de 73 de ani, din cauza unei insuficienţe cardiace provocate de o pneumonie.