Obiecte din recuzita seriei „Stăpânul Inelelor”, scoase la licitaţie

Sabia lui Frodo, toiagul lui Gandalf şi proteze în forma celebrelor picioare păroase de hobbit se numără printre obiectele de recuzită utilizate în timpul filmărilor pentru trilogia cinematografică „Lord of the Rings / Stăpânul inelelor” care vor fi scoase la licitaţie pe 5 decembrie, la Los Angeles. Potrivit casei Julien's Auctions, organizatoarea licitaţiei, proteza în forma unor picioare păroase de hobbit a fost purtată de unul dintre personajele principale din trilogie, interpretat de actorul Samwise Gamgee, şi este estimată la un preţ de vânzare cuprins între 15.000 de dolari şi 30.000 de dolari. Organizatorii scot la vânzare 80 de obiecte de recuzită din această trilogie, pe care speră să obţină între un milion şi 1,5 milioane de dolari.

Printre celelalte obiecte se află sabia folosită de personajul principal, Frodo Baggins, interpretat de Elijah Wood, estimată între 100.000 şi 200.000 de dolari, dar şi toiagul vrăjitorului Gandalf cel Alb, jucat de Ian McKellan, estimat între 50.000 şi 70.000 de dolari. Articolele provin de la un colecţionar privat şi alcătuiesc, din punctul de vedere al mărimii, cea de-a doua colecţie de obiecte de recuzită din „Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, fiind depăşită doar de aceea strânsă de regizorul Peter Jackson.

Filmele din trilogia regizată de Peter Jackson, „The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / Stăpânul inelelor: Frăţia inelului” din 2001, „The Fellowship of the Ring: The Two Towers / Stăpânul inelelor: Cele două turnuri” din 2002 şi „The Lord of the Rings: The Return of the King / Stăpânul inelelor: Întoarcerea regelui” din 2003, au fost adaptate după romanele fantasy omonime scrise de J.R.R. Tolkien. Peter Jackson a adaptat pentru marele ecran, într-o nouă trilogie cinematografică, un alt roman de J.R.R. Tolkien, intitulat „The Hobbit”, care are o acţiune plasată anterior evenimentelor descrise în „The lord of the Rings / Stăpânul inelelor”. Primul film din noua trilogie, „The Hobbit: Un Unexpected Journey / Hobbitul: O călătorie neaşteptată”, lansat în 2012, a obţinut încasări mondiale de peste un miliard de dolari. Cel de-al doilea film din această serie, „The Hobbit: The Desolation of Smaug”, va ajunge în cinematografe pe 13 decembrie 2013, iar cel de-al treilea şi totodată ultimul film, intitulat „The Hobbit: There and Back Again”, va fi lansat pe 17 decembrie 2014.