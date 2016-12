Obiectiv clar pentru FC Farul în următoarele trei etape

După două zile libere, jucătorii Farului vor reveni astăzi la antrenament, antrenorul Marius Şumudică programînd şedinţa de pregătire în cursul după-amiezii. Rămasă pe locul 13 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a după etapa de sîmbătă, formaţia de pe litoral are în faţa o serie de jocuri importante, cu trei partide într-o singură săptămînă, obiectivul fiind obţinerea celor nouă puncte. “Jucătorii trebuie să înţeleagă şi ei că s-au făcut eforturi de către conducere pentru a fi cu banii la zi. În acest moment, noi sîntem datori faţă de conducere şi suporteri şi nu mai avem voie să facem paşi greşiţi. Primul meci este cel mai important şi duminică trebuie să mergem şi să cîştigăm în fieful celor de la Dinamo II. I-am urmărit în meciul cu Sportul şi, chiar dacă formează o echipă bună în liga secundă, Farul nu ar trebui să aibă probleme în a obţine victoria. Ne aşteaptă o săptămînă grea, după care, dacă vom ieşi bine şi vom lua punctaj maxim, am putea urca pe locurile fruntaşe. De altfel, ne-am propus ca pînă în iarnă să obţinem cît mai multe puncte şi, dacă nu vom fi pe locurile de promovare, măcar să ne clasăm în apropierea podiumului. Atunci vom trage linie şi vom vedea dacă vom avea nevoie de transferuri pentru a ne lupta la promovare. Le-am spus jucătorilor că nu jucăm cu sabia deasupra capului, pentru că presiunea a fost o problemă în acest început de campionat. Ne-am creat ocazii, am ajuns în faţa porţii, dar nu am găsit soluţiile de a marca”, a spus Şumudică. Pentru meciul de la Dinamo II, tehnicianul constănţean nu se va putea baza pe fundaşul Diogo Da Silva, suspendat după cartonaşul roşu primit la Botoşani. În schimb, ar putea debuta la Bucureşti noua achiziţie a Farului, Diogo Andrade, oficialii constănţeni urmînd să solicite astăzi cartea verde de la Federaţie Portugheză de Fotbal.