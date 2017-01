Obiectiv îndeplinit pentru Portugalia

„Ne-am propus să atingem semifinalele, iar obiectivul a fost atins”, a spus atacantul portughez Cristiano Ronaldo după ce Portugalia a eliminat Polonia în sferturile EURO 2016, joi seară, pe Stade Velodrome din Marseille. „Toată lumea trebuie felicitată, jucătorii, staff-ul, antrenorul, toți cei care s-au aflat în Portugalia sau în Franța. Este o noapte de neuitat. De data asta am trecut de loviturile de departajare. În timpul meciului, am avut câteva ocazii, dar nu am reușit să le concretizăm. Visul se apropie și orice se poate întâmpla acum. Nu-mi mai lipsește nimic și, în cazul în care cariera mea s-ar opri azi, eu aș fi un privilegiat. Dar am spus întotdeauna, și nu ascund asta, îmi doresc mult să câștig un titlu cu echipa națională. Suntem pe drumul cel bun. O să vedem ce adversar ne va hărăzi soarta în semifinală. Amândouă sunt echipe bune, atât Țara Galilor, cât și Belgia”, a afirmat starul lui Real Madrid.

Eroul calificării în penultimul act poate fi considerat însă portarul Rui Patricio, cel care a apărat șutul lui Blaszczykowski la loviturile de departajare, după care Ricardo Quaresma a înscris golul decisiv.

„Pe măsură ce înaintăm în competiţie, ne apropiem de obiectivul nostru. Avem ambiţie şi ne dorim să aducem o mare bucurie poporului portughez. Penalty-urile sunt o loterie. Ştiam că Polonia este o echipă tare la loviturile de departajare, dar le-am spus jucătorilor mei să rămână calmi. Polonia a început foarte bine meciul, dar am avut o strategie. William Carvalho, Renato Sanches şi Adrien Silva trebuiau să închidă foarte bine jocul la mijlocul terenului. I-am lăsat pe polonezi să preia iniţiativa, nu am putut să-l ţinem pe Milik şi asta ne-a costat. Le-am spus jucătorilor să coboare mai mult în apărare. Din fericire, am marcat prin Renato”, a spus Fernando Santos, selecţionerul Portugaliei.

Santos l-a lăudat la finalul jocului și pe Renato Sanches, tânărul de numai 18 ani cumpărat de Bayern Munchen în această vară, care a marcat singurul gol al lusitanilor după un un-doi cu Nani, cu şut puternic din marginea careului. „Sanches a jucat bine, dar nu cred că Renato, cel pe care l-aţi văzut joi seară, este cel pe care îl vom vedea şi în viitor. Este încă în creştere, are calităţi şi le-a arătat în teren. Va deveni şi mai bun. În aminteşte de marele jucător portughez Coluna. Este crucial ca în această fază a competiţiei să rotim jucătorii. Vreau ca ei să fie responsabili, dar, de asemenea, liberi să se bucure de joc. Sunt încrezător în munca mea, vom aborda şi meciul din semifinale în acelaşi mod. Sunt cu picioarele pe pământ, ştim că vom întâlni o echipă bună”, a precizat Fernando Santos.

La rândul său, Renato Sanches (18 ani) a declarat: „Este un moment minunat pentru echipă, pentru mine, care am înscris un gol. Am încercat să dăm ce am avut mai bun din noi. Observatorii ne-au criticat, dar noi suntem bucuroși că suntem în semifinale. Am primit un gol, dar am crezut până la capăt. Suntem încrezători. După echipă, este important să primești o recompensă individuală și sunt foarte bucuros că am fost desemnat omul meciului. Dar performanțele individuale sunt mai puțin importante decât echipa, căci numai așa se poate construi un palmares. Calificarea nu se datorează norocului, chiar dacă uneori este nevoie de puțin”.