Obiectiv îndeplinit pentru RCJ Farul

Rugby Club Judeţean Farul a obţinut, ieri, la Petroşani, un nou succes în actuala stagiune a Diviziei Naţionale, învingând echipa locală Ştiinţa, cu 29-10, la pauză 21-3. A fost o partidă controlată în totalitate de formaţia de pe litoral, care în urma acestei victorii rămâne pe poziţia secundă în clasament şi abordează cu mai multă încredere disputa din etapa viitoare, de pe teren propriu, cu Steaua. „Terenul a fost unul impracticabil. A fost un meci de uzură, dar este bine că am câştigat cu punct bonus, aşa cum ne-am propus. Am întâlnit o echipă care nu ne-a pus probleme, însă şi jocul nostru începe să devină de la o etapă la alta mai consistent. Se vede că relaţiile de joc încep să se formeze, iar sistemul dorit de noul antrenor începe să dea roade. Cu această a doua victorie în decurs de doar trei zile avem un moral şi mai bun înainte de jocul de sâmbătă cu Steaua“, a declarat căpitanul echipei, Daniel Carpo. Punctele formaţiei constănţene în partida de la Petroşani au fost reuşite de Badiu, Bucevschi, Apostol şi Natriashvili - câte un eseu, Filip - 3 transformări şi o lovitură de pedeapsă. Antrenorul Mircea Paraschiv a început meciul cu următoarea formulă: Badiu, Natriashvili, Tudosa, Strutinsky, Uchava, Tavarkiladze, Ageacai, Carpo, Bucevschi, Filip, M. Dumitru, C. Nicolae, Mototolea, Apostol, Cl. Dumitru. Au mai jucat: Graur, Paşol, Tinca, Turashvili şi Vlad.

În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate - Grupa A: Suceava - CSM Bucureşti 7-44, Arad - Dinamo 15-13, Baia Mare - U. Cluj (reprogramat pentru 28 aprilie). Clasament: 1. Baia Mare 15p; 2. Arad 14p; 3. Dinamo 11p; 4. CSM Bucureşti 10p; 5. U. Cluj 0p; 6. Suceava 0p. Grupa B: Steaua - Timişoara 49-0, Rulmentul Bîrlad - Poli Iaşi 6-26, Ştiinţa Petroşani - RCJ Farul 10-29. Clasament: 1. Steaua 20p; 2. RCJ Farul 14p; 3. Iaşi 9p; 4. Bîrlad 5p; 5. Petroşani 4p; 6. Timişoara 3p.

În etapa viitoare, programată sâmbătă, RCJ Farul va întâlni, de la ora 11.00, pe teren propriu, pe Steaua Bucureşti.