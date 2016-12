Obiectiv îndrăzneţ pentru Cristina Bujin

Calificată la Jocurile Olimpice de la Londra, Cristina Bujin se pregăteşte la Constanţa pentru sezonul în aer liber al probei de triplusalt sub atenta supraveghere a antrenoarei Lenuţa Dragomir. Atleta legitimată la CS Farul Constanţa şi-a stabilit deja obiectivele pentru această vară, cel mai important fiind o calificare în finala de la Londra.

„Am un program clar până la Jocurile Olimpice de la Londra. Voi continua pregătirea la Constanţa până la sfârşitul lunii mai. Apoi, pe 5 iunie, pe Cluj Arena, sunt programate Campionatele Internaţionale ale României, unde mi-am propus să mă bat pentru medalia de aur. De la Cluj-Napoca voi merge într-un cantonament de pregătire la Poiana Braşov, unde condiţiile atmosferice se apropie de cele de la Helsinki, unde au loc Campionatele Europene. Ultima competiţie înainte de Londra sunt Campionatele Naţionale de la Bucureşti, repetiţia finală înainte de Jocurile Olimpice. La Londra, visez să prind un loc în finală, chiar dacă va fi extrem de dificil. Îmi doresc ca în acest sezon să-mi depăşesc cea mai bună performanţă personală, care măsoară în acest moment 14,42 metri şi să sar constant în jur de 14,30 metri. De altfel, chiar dacă mi-am îndeplinit baremul pentru calificarea de la Londra, am fost atenţionată că trebuie să sar peste 14 metri în concursurile rămase până la Londra”, a declarat Bujin.

Sportiva în vârstă de 24 de ani a depăşit deja momentul delicat de la Campionatele Mondiale de sală, când a ratat prezenţa în finală, chiar dacă a sărit mai bine decât campioana României, Adelina Gavrilă. „Nu am prins o zi bună, dar am avut şi ghinion. Pentru prima oară în carieră am sărit prima în calificări. Am înlemnit, pentru că este o presiune teribilă să deschizi concursul şi nu am reuşit să prind pragul aşa cum mi-am propus. Totul a trecut însă şi trag tare pentru a fi în formă în sezonul în aer liber, chiar dacă simt în continuare dureri la tendonul piciorului stâng”, a spus Bujin.