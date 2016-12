Obiective îndeplinite la Academia Hagi

Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” a ţinut capul de afiş în ultima perioadă, reuşind să impresioneze atât prin rezultatele juniorilor A şi B - ambele formaţii câştigând campionatul naţional -, prin calificarea juniorilor C în finala campionatului, precum şi prin transferul lui Aurelian Chiţu în Franţa, al doilea transfer important din istoria clubului constănţean, după cel al lui Gabi Iancu la Steaua Bucureşti, iar pe lista celor care pot părăsi Viitorul se mai află cel puţin alţi doi-trei jucători. Pentru a afla mai multe amănunte despre strategia Viitorului în viitorul sezon, am discutat cu preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu.

Reporter: Cum explicaţi faptul că Viitorul a reuşit să vândă pe sume importante doi jucători în ultimele şase luni (n.r. - Gabi Iancu pentru 500.000 de euro, iar Aurelian Chiţu pentru 750.000 de euro), lucru pe care nici echipele de top din România nu l-au putut realiza?

Paul Peniu: Echipele cu potenţial mare merg pe planuri diferite faţă de scopul şi menirea noastră. Scopul nostru este să scoatem pe piaţă jucători tineri. Scopul pentru care ne luptăm să rămânem în Liga 1, să fim între primele zece echipe, este de a scoate jucători pe piaţă, cu care şi celelalte formaţii se pot întări pentru a obţine o calificare şi în cupele europene. Vrem să producem jucători pentru fotbalul de mare performanţă. Suntem conştienţi că vom reuşi foarte greu să vindem jucători dacă nu vom fi în prim-planul competiţiilor naţionale. În ligile inferioare este un nivel scăzut. Nu mai este aceeaşi emulaţie. Cel mai important este că am reuşit în tot ceea ce ne-am propus, chiar dacă dorinţa lui Gică Hagi - cel care a pus bazele proiectului - este de a face mai mult. Şi chiar se poate mai mult. Pentru că tinerii au potenţial. Îşi împlinesc, în primul rând, visul lor.

Rep.: A plecat Chiţu, se pregătesc Bălaşa, Benzar, Rusu... Poate şi alţii. Vă îngrijorează acest lucru înaintea noului sezon?

P.P.: Nu mă îngrijorează deloc, chiar dacă este greu de înlocuit un singur jucător. Dacă pleacă doi-trei, cu atât mai mult. Ne gândim şi la ceea ce urmează. Am cântărit foarte bine atunci când am luat hotărârea de a promova alţi fotbalişti, un lucru benefic pentru noi şi pentru jucători. Am mare încredere că oricând va apărea în locul lui Chiţu un jucător măcar la fel de bun ca el. Când se iveşte o oportunitate pentru unul dintre ei, ştiind că în spate muncesc alţi copii care să ajungă la nivelul lor, locul celui care pleacă va fi suplinit.

Rep.: În privinţa stadionului pe care Viitorul va evolua în sezonul 2013-2014, ce ne puteţi spune?

P.P.: Noi am făcut o adresă către Liga Profesionistă de Fotbal să ne programeze spre sfârşitul perioadei în care trebuie să vină să ne omologheze terenul, adică pe 12 iulie (n.r. - o săptămână înainte de startul noului sezon). Mai avem o rundă de discuţii, în care trebuie să cântărim unde vom juca, cel puţin în turul campionatului. Mi-aş dori din tot sufletul să mai găsim o porţită să jucăm la Constanţa...