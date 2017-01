Obiective îndrăzneţe pentru Horia Tecău

După ce a câştigat la începutul acestui an primul turneu din cariera sa, impunându-se, alături de neozeelandezul Marcus Daniell, la Auckland, Horia Tecău a recidivat săptămâna trecută. Tenismanul constănţean, care s-a axat în ultimii doi ani doar pe proba de dublu, a câştigat, împreună cu suedezul Robert Lindstedt, un nou turneu puternic, la Casablanca. Performanţa l-a adus pe sportivul în vârstă de 25 de ani pe locul 35 în clasamentul ATP la dublu, cea mai bună clasare din cariera sa. „Sunt foarte fericit că am câştigat la Casablanca, mai ales că nu am făcut jocuri extraordinare. În plus, suprafaţa de joc, zgura, nu se numără printre favoritele noastre. Fiecare meci a fost dificil, dar am fost mai inspiraţi pe finalurile de set. Ştiu că putem mult mai mult. Pentru mine este senzaţional că am urcat în clasament atât de mult. Am şansa de a intra direct pe tabloul principal la turneele puternice. Astfel, pot câştiga puncte mai uşor şi pot rămâne la un nivel înalt”, a explicat Tecău. Revenit în ţară duminică seara, constănţeanul va petrece o minivacanţă de cinci zile la Bucureşti. „Mă voi antrena, pentru că trebuie să mă acomodez cu suprafaţa dură şi nu-mi pot permite să fac o pauză prea lungă. În plus, voi merge la kinetoterapeutul echipei României de Cupa Davis, pentru că am mici dureri la mâna dreaptă”, a adăugat Tecău. Tenismanul constănţean a anunţat că va face pereche cu Lindstedt şi la al doilea turneu de Grand Slam al anului, programat în luna iunie, la Roland Garros. „Am decis să jucăm împreună la Paris şi să încercăm să ţintim către primele zece perechi din lume. Din păcate, Lindstedt şi-a găsit deja alt partener pentru turneele de la Monte Carlo şi Barcelona, ambele din circuitul Master Series. Drept urmare, înainte de Roland Garros vom mai juca împreună un singur turneu, la Nisa. Până atunci, voi merge săptămâna viitoare la Atena, unde voi participa la un challenger, împreună cu Ilija Bozoljaci”, a spus Tecău. Pe lângă turneul de la Roland Garros, Tecău are drept obiective pentru acest sezon accederea între primii 30 de jucători de dublu din lume şi prezenţa, alături de Lindstedt, la Mastersul de la Londra, unde participă cele mai bune opt cupluri din lume. Succesul de la Casablanca a mărit şi contul lui Tecău, care a strâns din tenis suma de 267.498 de dolari.