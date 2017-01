Obiective îndrăzneţe pentru Tecău în 2011

Considerat cel mai bun tenismen român al anului 2010, după un parcurs excepţional, cu cinci turnee câştigate şi o finală la Wimbledon, toate în proba de dublu, Horia Tecău şi-a făcut deja planul pentru anul viitor. Sportivul în vârstă de 26 de ani şi-a petrecut Crăciunul acasă, la Constanţa, în sânul familiei, încărcându-şi bateriile pentru un nou sezon, în care şi-a fixat câteva obiective îndrăzneţe. „Anul trecut a fost unul incredibil pentru mine. Nu mă aşteptam să meargă totul atât de bine, să câştig cinci turnee şi să joc o finală de Grand Slam, la Wimbledon. Sper ca în 2011 să repet măcar aceste performanţe”, a spus Tecău, care a plecat deja în Australia, unde se va da startul noului sezon, pe 2 ianuarie urmând să debuteze turneul de la Brisbane, competiţie dotată cu premii în valoare totală de 474.050 de dolari. Clasat pe locul 19 în clasamentul ATP la dublu, constănţeanul va lua startul alături de colegul său, suedezul Robert Lindstedt, având drept obiectiv câştigarea turneului şi efectuarea unei repetiţii importante înaintea primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. „Îmi doresc să începem în forţă anul, să obţinem un rezultat bun la Brisbane, apoi să facem cel puţin un sfert de finală la Australian Open. De aceea, am şi decis să ajungem la Antipozi cu cinci zile înaintea debutului turneului, pentru a avea timp să ne acomodăm. Eu sunt destul de obişnuit cu căldură, mai ales că doar ce am venit din Florida, însă temperatura din Australia este foarte ridicată în această perioadă. Visul meu în acest an este să ajung la Turneul Campionilor, unde sunt prezente cele mai bune opt echipe de dublu ale sezonului”, a spus Tecău. Constănţeanul nu a uitat nici de meciul cu Argentina, din barajul pentru promovare în Grupa Mondială a Cupei Davis, care va avea loc în luna martie, la Buenos Aires. „Va fi un meci greu, dar avem şansa noastră şi trebuie să ne luptăm pentru fiecare punct. Important este să fim sănătoşi şi să prindem o formă bună”, a adăugat Tecău.