Reprezentanţii PD-L şi cei ai Alianţei PSD+PC s-au reunit, ieri, la biroul preşedintelui Senatului, în format de coaliţie, pentru a analiza aspectele ce derivă din decizia lui Theodor Stolojan de a renunţa la funcţia de premier desemnat. La finalul întîlnirii, preşedinţii PSD şi PD-L, Mircea Geoană şi Emil Boc, au declarat că schimbarea candidatului desemnat la postul de prim-ministru nu schimbă acordul politic bilateral, calendarul instalării noului Guvern urmînd să fie respectat întocmai. “Am avut o discuţie sinceră cu partenerii de coaliţie, o discuţie sinceră şi corectă cu privire la ce s-a întîmplat astăzi. Am convenit să rămînem în calendarul stabilit. Asta înseamnă să avem un Guvern instalat pe 22 decembrie, iar obiectivele “Parteneriatului pentru România” rămîn valabile. Mergem în continuare şi ne ţinem de treabă”, a spus Boc. El a precizat că renunţarea lui Stolojan nu a influenţat cu nimic cele convenite între cele două partide în cadrul Parteneriatului. Boc a afirmat că reprezentanţii celor două partide au decis, în cadrul întîlnirii de luni, “să meargă înainte” conform calendarului stabilit înaintea retragerii lui Stolojan. La rîndul lui, liderul PSD Mircea Geoană a declarat că se doreşte rămînerea în calendarul anunţat şi că astăzi va avea loc o nouă întînire între cele două formaţiuni pentru stabilirea structurii Guvernului, discuţiile privind programul de guvernare fiind “practic finalizate”. Întrebat în legătură cu decizia lui Stolojan de a-şi depune mandatul de premier şi cu modul în care PD-L-PSD va depăşi acest obstacol, Geoană a apreciat că a fost vorba despre “o primă încercare a Parteneriatului pentru România”, semnat duminică, o probă care a fost “tratată cu seriozitate”. El a menţionat că în cadrul întîlnirii cu liderii PD-L s-a discutat despre motivele care au stat la baza deciziei lui Stolojan, dar şi despre structura viitorului Executiv. Geoană a afirmat că PD-L şi PSD vor face în zilele următoare nominalizările privind candidaţii de miniştri, astfel încît candidatul la funcţia de premier, Emil Boc, să poată trimite, vineri, în Parlament, lista de miniştri pentru audieri: “Această situaţie neprevăzută nu trebuie să ne împiedice să dăm un guvern stabil în calendarul stabilit. Rămînem în grafic, mergem înainte, a fost o problemă pe care nu am putut să o prevedem”. Geoană a insistat asupra seriozităţii celor doi parteneri care au semnat “Parteneriatul pentru România” şi a hotărîrii acestora de a respecta cu seriozitate angajamentele asumate: “Tratăm în continuare acest parteneriat cu seriozitate şi responsabilitate. Considerăm că mai important decît orice altceva este acum să dăm rapid un guvern stabil şi competent”. El a atras atenţia că “orice comentarii, orice speculaţii cu privire la parteneriatul nostru sînt simple speculaţii”. Întrebat dacă schimbarea în ceea ce priveşte premierul a pus PSD în poziţia de a face solicitări în plus în cadrul negocierilor cu PD-L, Geoană a spus că social-democraţii au cerut în plus “doar dorinţa de a avea rapid un guvern”.