Obligat să muncească în picioarele goale

Nemulţumit că patronul i-a desfăcut abuziv contractul de muncă, precum şi de faptul că nu i-au fost plătite toate orele muncite, un constănţean şi-a dat fostul angajator în judecată. Gheorghe Călin, de 37 de ani, din Medgidia, s-a angajat la firma de pază şi protecţie Histria Holiday Constanţa pe 1 octombrie 2007. „Potrivit contractului de muncă, trebuia să lucrez opt ore pe zi şi să am dreptul la 21 de zile lucrătoare de concediu. De fapt, am muncit 12/24, fără să beneficiez de 48 de ore libere consecutiv, după cum prevede legea şi fără să îmi iau 21 de zile de concediu, pentru că de fiecare dată am fost chemat mai devreme la muncă”, povesteşte Gheorghe. Firma de pază Histria Holiday face parte din concernul Histria Management, deţinut de omul de afaceri Gheorghe Bosânceanu. Gheorghe a declarat că muncea aproximativ 240 de ore pe lună, însă era plătit numai pentru aproximativ 190 de ore. „Deşi, în realitate, munceam mai mult de 8 ore pe zi, salariul ne era calculat după contractul de muncă. În plus, noi nu aveam voie să lipsim nici măcar o zi de la muncă, indiferent de motiv”, a spus Gheorghe. Bărbatul a povestit că, în cazul unui coleg care a avut două zile de concediu medical, patronul i-a reţinut 10% din salariu şi nu i-a mai dat tichete de masă pentru luna respectivă.

GHETE GĂURITE ÎN MIJLOCUL IERNII. Nemulţumit de condiţiile de muncă, precum şi de faptul că salariul nu era conform cu munca depusă, bărbatul a făcut plângere la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa. „Iarna trecută, când a fost zăpada aia mare, noi am muncit cu ghetele găurite în talpă. I-am cerut să ne schimbe echipamentul şi ne-a spus că, dacă nu ne convine, să venim la muncă în papuci”, îşi aminteşte Gheorghe. Din momentul în care şi-a cerut drepturile, spune bărbatul, au început şicanele, pentru a-l face să-şi dea demisia. „De la paza sediului cotidianului „Cuget Liber” am fost transferat disciplinar pe Şantierul Naval Constanţa, unde mi s-au dat două şi chiar trei puncte de veghe, din dorinţa de a mă face să demisionez”, mai povesteşte Gheorghe, care spune că a depus două sesizări la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, pentru a i se face dreptate. După cea de-a doua sesizare făcută, patronul i-a desfăcut contractul de muncă, decizia fiind motivată de întârzierile repetate ale lui Gheorghe şi de indisciplina de care ar fi dat dovadă în raporturile cu şefii ierarhici şi colegii.

ANCHETAT LA BUCUREŞTI. „Cazul a ajuns şi în atenţia Inspecţiei Muncii din Bucureşti. Reprezentanţii instituţiei ne-au cerut să le transmitem datele pe care le avem în acest caz”, a declarat directorul coordonator al ITM, Eugen Bola. El a precizat că ancheta ITM nu a putut dovedi acuzaţiile aduse de fostul angajat, motiv pentru care acestuia i s-a recomandat să se adreseze instanţei. „Inspectorii noştri nu pot verifica decât pontajul şi statele de plată, care, în acest caz, erau în ordine. Este adevărat că majoritatea angajaţilor firmelor muncesc în plus, dar noi nu putem dovedi acest lucru, pentru că nu avem acces la rapoartele de predare-primire a postului pe care le semnează aceştia”, a precizat Eugen Bola. În aceste cazuri, se recomandă soluţionarea cazului în instanţă, unde se poate cere şi analizarea rapoartelor de primire-predare a postului semnate de agenţii de pază. Gheorghe a contestat în instanţă desfacerea abuzivă a contractului de muncă şi a cerut plata drepturilor salariale. În demersul său împotriva angajatorului, bărbatul este sprijinit atât de restul agenţilor de pază de la Histria Holliday, cât şi de colegii de la fostele locuri de muncă. Aceştia şi-au exprimat solidaritatea pe forumului cotidianului „Telegraf”, susţinând că „Gheorghe este un coleg adevărat pe care te poţi baza oricând, de încredere şi este îndrăgit de toţi colegii, fiind foarte sociabil, glumeţ, optimist. Întotdeauna ne-a luat apărarea în faţa şefilor şi s-a zbătut pentru drepturile noastre, iar asta este o calitate nu un defect, idioţilor şi comuniştilor care-l criticaţi. Succes”.