Obligat să-şi ascundă tricoul, pe un aeroport

Un aeroport londonez a prezentat scuze unui pasager britanic, obligat să îşi ascundă tricoul pe care era inscripţionat mesajul “Libertatea sau moartea”, considerat ameninţător de personalul de securitate. Lloyd Berks a fost oprit de serviciile de securitate de pe aeroportul Gatwick din sudul Londrei în timp ce pleca împreună cu familia în vacanţă la schi, în Austria, au anunţat mai multe publicaţii. “Când am trecut prin dispozitivul pentru detectarea metalelor, mai întâi mi-au spus să-mi scot încălţămintea, iar apoi mi-au luat protofelul. Ulterior, ofiţerul care se ocupa de mine mi-a cerut să îmi întorc tricoul pe dos. El a spus că «anumite companii aeriene îşi fac griji văzând tricouri precum cel pe care îl aveţi, ar putea fi perceput ca ameninţător». La început am crezut că era o glumă. Tricoul este albastru cu alb iar sloganul este scris cu litere destul de mici”, a precizat Lloyd Berks. Britanicul, în vârstă de 38 ani, care călătorea împreună cu soţia şi cei doi copii, în vârstă de 6 şi 4 ani, a fost obligat să îşi ascundă tricoul sub o vestă.

Aeroportul Gatwick şi-a prezentat scuze pentru acest incident, subliniind că nu exista nicio dispoziţie privind caracterul potrivit sau nu al sloganurilor de pe tricourile purtate de pasageri atunci când ajung la controlul de securitate. “Securitatea este prioritatea noastră, dar aşteptăm din partea personalului să dea dovadă de simţ comun şi judecată. Incidentul respectiv pare inutil. Dorim să ne cerem scuze pasagerului pentru deranjul şi jena pricinuite”, a spus purtătorul de cuvânt al aeroportului.