Obligaţi să intervină pe mare cu nave din anii ‘80, angajaţii ARSVOM cer Ministerului Transporturilor salarii decente

Deşi aderarea României la UE a fost condiţionată de adaptarea transporturilor maritime la standardele comunitare, intervenţiile de salvare pe mare se fac cu mijloace destul de rudimentare. De la înfiinţarea sa, în 2004, Agenţia Română de Salvare de Vieţi Omeneşti pe Mare (ARSVOM) a preluat atribuţiile fostului Grup de Intervenţii şi Salvare Navală, fiind abilitată de Ministerul Transporturilor (MT) să intervină în căutarea şi salvarea vieţilor omeneşti pe mare, dar şi în cazuri de poluare marină. În pofida faptului că noul statut a extins atribuţiile instituţiei, mai ales că aceasta executa şi prestări servicii în ranfluarea navelor şi scufundări, dotarea tehnică a rămas la nivelul anilor ‘80. Pe lîngă remorcherul „Hercules”, ARSVOM deţine, în dana 78 a Portului Constanţa, încă trei nave de salvare pe mare, tot atîtea de depoluare, plus mai multe şalupe. Solicitările serios argumentate ale instituţiei către MT în vederea achiziţionării unui elicopter, au fost sortite eşecului. ARSVOM este singura instituţie de acest gen din România şi, de asemenea, singura instituţie bugetară din Port, iar directorul său, Dan Manole, susţine că angajaţii săi sînt nevoiţi să intervină în caz de naufragii sau alte accidente pe mare în condiţii tehnice foarte dificile. Mai mult decît atît, autorităţile au refuzat rezolvarea unei alte probleme stringente: salarizarea personalului bugetar portuar. „Sîntem singura instituţie bugetară din Portul Constanţa, cu 120 de angajaţi care muncesc pe salarii de mizerie. Am solicitat mai multe intervenţii la MT în vederea rezolvării problemei salariale, însă dacă înainte era vorba de lipsa fondurilor, acum trebuie să obţinem şi acceptul altor ministere. Întregul efort bugetar s-ar cifra la 10 miliarde de lei vechi, însă aceasta ar fi doar una dintre doleanţele salariaţilor noştri”, a afirmat Dan Manole. Demersul salariaţilor ARSVOM este susţinut şi de Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare (FNSP) Constanţa care, prin intermediul preşedintelui Petre Costel, a prezentat oficialilor din minister situaţia din societate. “Am avut o întîlnire astăzi (ieri - n.r.) cu secretarul de stat pe probleme de transporturi Antonel Tănase dar, deşi am primit asigurări că Ministerul Transporturilor ne va susţine cauza în faţa Executivului, creşterea salarială este posibilă doar dacă şi Ministerul Finanţelor este de acord. Este imperios necesar ca legislaţia să fie modificată întrucît, la nivelul Portului Constanţa, sînt mari discrepanţe salariale între angajaţi”, a declarat Costel. Liderul sindical portuar susţine că, spre deosebire de comandanţii navelor din flota comercială, care pot cîştiga chiar şi 5.000 de euro lunar, cei din subordinea ARSVOM au salarii de doar 1.000 de lei. “Este revoltător ca un comandant de navă, care participă la misiuni de salvare în condiţii foarte grele, dar are şi studii superioare, să cîştige cît o femeie de serviciu dintr-o societate privată. Dacă în cazul angajaţilor care cîştigă 500 de lei lunar vrem o dublare a salariilor, considerăm că 1.800 de lei pentru comandanţii de navă ar fi un venit la limita decenţei. Guvernul trebuie să înţeleagă faptul că aşa cum a majorat salariile profesorilor sau ale sanitarilor, trebuie să vină şi în sprijinul portuarilor”, a încheiat Costel.