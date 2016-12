Obligaţi să mergem la doctor, preventiv!

11:12:57 / 20 Mai 2014

Spuneti oamenilor ce consecinte si ce boli vor face daca consuma anumite produse

Ultimele studii aratau ca in Canada si Sua in urmatorii ani pe primul loc se va afla Boala Alzhaimer, adica dementa senila in termeni obisnuiti. Cati medici de familie din Romania dau controale periodice la neurologie si psihiatrie pt cei aflati la pensie ? Credeti ca acesta boala apare pt ca s-au hranit corespunzator ? NU. Ci pt ca poate, in ultimii ani toata lumea aproape consuma caffea (demonstrat ca aceasta da depresie si atacuri de panica-dupa cum anuntau radiourile acum vreo luna), cacaao , mult zahar, tot felul de energizante facute numai din chimicale, si care actioneaza toate la nivelul sistemului nervos central.