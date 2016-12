Obligaţia de a cumpăra anvelope de iarnă creşte preţurile!

Firmele care vând anvelope noi au început să crească preţurile, iar depozitele de cauciucuri second hand se aşteaptă la dublarea vânzărilor, ca efect al anunţului privind obligativitatea echipării maşinii cu anvelope de iarnă, au declarat reprezentanţii firmelor de profil. Amintim că, potrivit unui OUG, proprietarii de autovehicule sunt obligaţi să echipeze maşinile cu anvelope de iarnă pentru perioada 1 noiembrie-31 martie, actul normativ urmând să fie adoptat de Guvern în cel mult două săptămâni. Cum era şi firesc, reprezentanţii firmelor care vând anvelope spun că măsura va avea ca efecte principale creşterea preţurilor la produsele noi şi dublarea vânzărilor în cazul celor second hand. \"Firma noastră vinde şi anvelope noi şi uzate. Deja se simte efectul deciziei autorităţilor de a obliga şoferii să echipeze maşina pentru iarnă. Avem din ce în ce mai mulţi clienţi şi vom creşte preţurile anvelopelor noi cu 2-3%. Cauciucurile second hand vor rămâne cu preţurile neschimbate, însă pe acest segment ne aşteptăm la dublarea comenzilor\", a spus administratorul unui depozit de anvelope. La dublarea comenzilor se aşteaptă şi reprezentantul unui centru de anvelope second hand din Constanţa, care spune că numărul clienţilor va creşte considerabil pentru că mulţi conducători auto preferă să cumpere cauciucuri uzate. \"Pentru doar câteva luni de sezon rece, clientul preferă să cumpere cauciucuri uzate. În ceea ce priveşte asigurarea stocurilor, nu ne facem probleme, o comandă de import poate să fie onorată în 24 de ore\", a explicat administratorul depozitului.

Cu toate că este mai accesibilă, echiparea maşinii cu anvelope uzate implică riscuri, avertizează directorul Asociaţiei Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI), Cristian Muntean. \"Este foarte periculos să achiziţionezi anvelope second hand. În primul rând, nu cunoşti istoricul cauciucurilor, maşina care le-a rulat ar fi putut să aibă defecţiuni la direcţie, iar acest lucru poate afecta aderenţa. Sau anvelopele pot fi vechi, ceea ce sporeşte pericolul unei explozii. Trebuie adăugat şi faptul că anvelopele uzate nu au garanţie\", a afirmat Muntean. El a spus că preţul mediu pentru achiziţia şi montarea cauciucurilor noi şi echilibrarea roţilor este de 900 - 1.000 de lei. \"Personal, nu cred că măsura luată de autorităţi va avea efectul scontat, cel puţin nu în această perioadă dificilă, când foarte mulţi oameni nu au pur şi simplu bani să cumpere alte cauciucuri\", a mai spus reprezentantul ASSAI.