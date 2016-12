Obligaţie de pisică

Poliţa sanitară new-yorkeză a provocat un adevărat scandal, impunând Hotelului Algonquin, un simbol al Manhattan-ului, să îşi ţină în lesă pisica-mascotă, o veritabilă ”instituţie” ai cărei predecesori ”au stăpânit” holurile hotelului încă din anii ’30. Matilda, a treia cu acest nume şi a zecea felină a casei, va trebui să îndure umilinţa de a purta zgardă şi lesă, după ce inspectorii serviciilor sanitare şi de igienă au decis că prestigiosul hotel care adăposteşte şi un restaurant este, de acum înainte, rezervat strict fiinţelor umane. Perspectiva de a primi un calificativ nefavorabil la inspecţia sanitară şi de a îşi vedea, în acelaşi timp, reputaţia afectată a forţat conducerea hotelului să îşi priveze de libertate celebra mascotă. ”Astăzi este în lesă, însă o dată ce va înţelege pe unde are voie să umble, o vom elibera”, a explicat, cu toată seriozitatea, purtătorul de cuvânt al hotelului, Alice Dealmeida. ”Pentru moment, a acceptat situaţia. Stă pe biroul de la recepţie, toată un zâmbet”, a adăugat purtătoarea de cuvânt, precizând că pisica a urmat un dresaj pentru învăţa să nu se ducă acolo unde se serveşte mâncare.

Tabloidul ”The New York Post” este indignat de acest ”atentat la libertatea felinei”, titrând pe prima pagină ”MIA-OUTRAGE”. ”Ce nedreptate! Matilda face parte din Hotelul Algonquin. Oraşul nu are nimic mai bun de făcut?”, s-au indignat şi admiratorii pisicii, pe pagina acesteia de Facebook. Ca şi predecesorii săi, Matilda primeşte cu regularitate scrisori, are propria cameră echipată cu o uşă pentru pisici şi, bineînţeles, servire personală.