Obligaţii guvernamentale uitate

Primarul comunei Siliştea, Mihai Soare, spune că, în condiţiile unei crize majore, în care administraţiile locale primesc din ce în ce mai puţine fonduri de la Guvern, îşi doreşte ca statul să-şi ţină promisiunile. Mihai Soare afirmă că nu speră la vreo „minune” din partea Guvernului, ci să aloce fondurile necesare pentru continuarea proiectelor începute în anii precedenţi. „Au fost aprobate proiecte pe bani guvernamentali, noi ne-am apucat de ele, dar am fost nevoiţi să le stopăm pentru că s-a închis „robinetul”. Numai că, necontinuând lucrările începute, ne batem joc de banii investiţi”, a spus Mihai Soare. El a adăugat că cel mai important proiect pe care administraţia din Siliştea îl are în derulare este introducerea a 14 kilometri de reţea de canalizare şi a unei staţii de epurare, lucrări care se ridică la câteva sute de mii de lei. „Nu sunt enorm de mulţi bani pe care trebuie să-i primim şi de aceea am speranţa că în acest an vom finaliza lucrările de introducere a canalizării”, a adăugat Soare.