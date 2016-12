Obligaţiile lui Kevin Spacey

Actorul american Kevin Spacey a declarat că se simte obligat să o placă pe regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, deoarece l-a numit Comandor al Ordinului Imperiului Britanic. Actorul american, care în prezent este director artistic al Teatrului Old Vic din Londra, a fost numit Comandor al Ordinului Imperiului Britanic de prinţul Charles, anul trecut. Întrebat dacă este un fan al monarhiei britanice, Kevin Spacey a declarat: „Regina m-a făcut Comandor al Ordinului Imperiului Britanic anul trecut. Trebuie să fiu un mare fan al ei. Cum aş putea să nu fiu?”. Kevin Spacey este şi ambasador al organizaţiei cartiabile The Prince\'s Trust, al cărei preşedinte este chiar prinţul Charles. De asemenea, actorul este unul dintre promotorii campaniei Be Inspired a companiei American Express, prin care, de fiecare dată când cineva scrie pe Twitter sau pe Facebook ce anume îl inspiră, organizaţia caritabilă primeşte aproximativ 50 de eurocenţi. „Sunt de foarte mult timp un susţinător al The Prince\'s Trust aşa că atunci când American Express m-a rugat să lansez campania Be Inspired şi să îi ajut pe tineri să se simtă mult mai încrezători şi să îşi atingă potenţialul, am fost încântat să mă implic”, a declarat Kevin Spacey.